06 сентября 2018, 22:57

Срок задержания Магомедрасула Омарова продлен

Суд продлил срок задержания руководителю дагестанского филиала управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасулу Омарову на 72 часа.

Как писал "Кавказский узел", глава дагестанского филиала управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасул Омаров был задержан 4 сентября, силовики провели в его доме и в офисе управления обыски.

В отношении Омарова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным прокуратуры, глава филиала ФКУ "Упрдор "Каспий" в Дагестане намеревался получить "откаты" в сумме 680 млн рублей и сообщил гендиректору коммерческой организации, что может повлиять на полную и своевременную оплату госконтракта на строительство и реконструкцию автодороги. Стоимость контракта составляла 2,7 млрд рублей, подчеркнуло 4 сентября ведомство.

Мера пресечения Омарову пока не избрана, но срок его задержания продлен на 72 часа, сообщило сегодня со ссылкой на источники издание "Махачкалинские известия".

Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, срок задержания гражданина не может превышать 48 часов. За это время следствие должно представить в суд ходатайство об избрании меры пресечения задержанному либо отпустить его, однако по решению суда срок задержания может быть продлен еще на 72 часа.

Согласно имущественной декларации Омарова, за 2016 год совместный доход чиновника и его супруги составил менее 300 тысяч рублей. В списке недвижимости Омаров указал две квартиры в Москве площадью менее 60 метров каждая. В декларации не значатся особняк Омарова, куда пришли с обыском силовики, и обнаруженные ими в гараже транспортные средства - дорогие внедорожники, раритетные "Волга" и "Победа", квадроциклы Yamaha и Can-Am, указывает в сегодняшнем материале "Газета.Ru".

Следствие интересовалось Магомедрасулом Омаровым еще в 1996 году в связи с терактом, жертвой которого стал министр финансов Дагестана Гамид Гамидов, но доказать причастность Омарова к этому преступлению не получилось, отмечается в сегодняшнем материале издания "Версия на Кавказе".

20 августа 1996 года у здания министерства финансов в Махачкале сработало взрывное устройство, эквивалентное 3 кг тротила. В результате теракта погибли глава ведомства Гамид Гамидов и еще четыре человека, 18 ранены. Преступление по-прежнему считается нераскрытым.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике, которые проводятся там с января, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Васильев анонсировал усиление сбора налогов в Дагестане", "Источники сообщили об отставке главы налоговой службы Дагестана", "Источники рассказали об уголовном деле бывшего советника Абдулатипова".

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