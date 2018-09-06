Иван Танский. Фото: пресс-служба партии "Яблоко" http://www.yabloko.ru

06 сентября 2018, 19:27

Задержан глава ставропольского штаба Навального

Глава штаба Алексея Навального в Ставрополе Иван Танский связал свое задержание с планами провести митинг против пенсионной реформы.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июня полицейские составили на Ивана Танского административный протокол за организацию несанкционированной акции против запланированного российскими властями повышения пенсионного возраста. 2 июля суд оштрафовал Танского на 150 тысяч рублей.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. Законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении. Во многих городах юга России продолжаются митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум.

Глава местного отделения штаба Алексея Навального Иван Танский был задержан сегодня около 14.50 мск, сообщил со слов самого активиста корреспондент "Кавказского узла".

По словам Танского, в отношении него составили административный протокол по статье 20.2 КоАП России (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)

"Сейчас я нахожусь в отделении полиции. Скорее всего, здесь меня продержат до суда, который пройдет завтра. Думаю, что суд постановит меня арестовать", - сказал Танский в 19.00 мск корреспонденту "Кавказского узла".

Активист связал задержание с планами ставропольского штаба Навального провести в один из ближайших дней митинг против пенсионной реформы. Защитой Танского занимается адвокат Виталий Зубенко.

Новости о митингах и пикетах, организованных сторонниками Навального в регионах юга России, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Ставропольские журналисты раскритиковали "ПРАВсоюз Кавказ" за акцию в мэрии Кисловодска", "Суд отказал в иске активистам ставропольского штаба Навального", "Сторонник Навального отчислен из вуза после митинга в Ставрополе".

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Прикреплённые файлы
Лента новостей

06 сентября 2018, 20:52

06 сентября 2018, 20:38

06 сентября 2018, 19:47

06 сентября 2018, 19:27

06 сентября 2018, 18:57

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости