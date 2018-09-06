Задержан глава ставропольского штаба Навального

06 сентября 2018, 19:27

Глава штаба Алексея Навального в Ставрополе Иван Танский связал свое задержание с планами провести митинг против пенсионной реформы.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июня полицейские составили на Ивана Танского административный протокол за организацию несанкционированной акции против запланированного российскими властями повышения пенсионного возраста. 2 июля суд оштрафовал Танского на 150 тысяч рублей.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. Законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении. Во многих городах юга России продолжаются митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум.

Глава местного отделения штаба Алексея Навального Иван Танский был задержан сегодня около 14.50 мск, сообщил со слов самого активиста корреспондент "Кавказского узла".

По словам Танского, в отношении него составили административный протокол по статье 20.2 КоАП России (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)

"Сейчас я нахожусь в отделении полиции. Скорее всего, здесь меня продержат до суда, который пройдет завтра. Думаю, что суд постановит меня арестовать", - сказал Танский в 19.00 мск корреспонденту "Кавказского узла".

Активист связал задержание с планами ставропольского штаба Навального провести в один из ближайших дней митинг против пенсионной реформы. Защитой Танского занимается адвокат Виталий Зубенко.

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