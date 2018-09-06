06 сентября 2018, 20:52

Суд отклонил жалобу прокуратуры по делу Павла Гриба

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону постановил вернуть прокурору Краснодарского края дело гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце июля Северо-Кавказский окружной военный суд вернул в прокуратуру дело Павла Гриба из-за допущенной гособвинением процессуальной ошибки. Украинец был обвинен по редакции уголовного закона, которая не действовала на момент вменяемого ему деяния. Прокуратура подала жалобу на это решение. 

Павел Гриб пропал в Белоруссии в конце августа 2017 года. Позднее ФСБ проинформировала украинских дипломатов о том, что Гриб содержится под стражей в СИЗО Краснодара. По данным следствия, украинец убеждал знакомую жительницу Краснодарского края подорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в одной из сочинских школ. По словам родственников и адвоката Гриба, он имеет инвалидность и нуждается в постоянном приеме лекарств.

Павел Гриб обвиняется по ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 15 лет. 

"Суд не удовлетворил жалобу прокуратуры и оставил решение без изменения. Дело возвращено в прокуратуру", - сказала сегодня пресс-секретарь суда Алена Катькало, которую цитирует "Интерфакс-Юг". 

Таким образом, прокурор Краснодарского края должен составить новое обвинительное заключение "в соответствии с действующим законодательством".

Биография украинца Павла Гриба, обвиняемого в России в содействии терроризму, опубликована в разделе "Кавказского узла" "Персоналии". 

По состоянию на 20.15, на сайте прокуратуры Краснодарского края нет комментариев относительно решения Северо-Кавказского окружного военного суда по делу гражданина Украины Павла Гриба. 

Напомним, Гриб на начавшихся 23 июля в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону слушаниях не признал вину в содействии терроризму.

Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе". 

Примечание:

"Ростовский уполномоченный по правам человека поддержал ФСИН в деле Гриба", "ФСИН отчиталась об отсутствии травм у Павла Гриба", "Представитель консульства Украины заявил о недопуске к Павлу Грибу". 

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