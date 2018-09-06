Заседание избирательной комиссии Краснодарского края 6 сентября 2018 года. Фото: пресс-служба избиркома Краснодарского края http://ikkk.ru/

06 сентября 2018, 19:47

Избирком Краснодарского края отказал в регистрации подгруппы по пенсионному референдуму

Члены избирательной комиссии Краснодарского края отказались зарегистрировать региональную подгруппу инициативной группы КПРФ по проведению всероссийского референдума о пенсионной реформе.

Как писал "Кавказский узел", согласно предложенному правительством РФ проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. Проект уже прошел первое чтение в Госдуме. Во многих городах юга России продолжаются митинги и акции протеста с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум. 

Избирательная комиссия Краснодарского края на сегодняшнем заседании приняла "решение отказать в регистрации Краснодарской краевой региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации", говорится на сайте избиркома.

Свое решение комиссия объяснила тем, что в Краснодарском крае уже зарегистрирована региональная подгруппа "с аналогичной по смыслу формулировкой вопроса референдума". 

Региональные подгруппы инициативной группы по проведению пенсионного референдума ранее были зарегистрированы в Адыгее, Северной Осетии, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях.

В КПРФ выразили несогласие с решением избиркома, заявив, что "будут и в дальнейшем предпринимать предусмотренные законом попытки по проведению референдума", сообщает "Интерфакс-Юг". 

Согласно российскому законодательству, если как минимум в 42 субъектах федерации будут зарегистрированы региональные подгруппы, у инициативной группы по проведению референдума появится возможность пройти регистрацию в ЦИК России. После регистрации в ЦИК инициативная группа должна будет в течение 45 дней собрать не менее двух миллионов подписей граждан страны.

Примечание:

"Избирком Ставрополья отказал в регистрации подгруппы по пенсионному референдуму", "Митинг против пенсионной реформы указал на пассивность жителей Дагестана", "Жители Кубани раскритиковали повышение пенсионного возраста".

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