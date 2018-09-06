Избирком Краснодарского края отказал в регистрации подгруппы по пенсионному референдуму

06 сентября 2018, 19:47

Члены избирательной комиссии Краснодарского края отказались зарегистрировать региональную подгруппу инициативной группы КПРФ по проведению всероссийского референдума о пенсионной реформе.

Как писал "Кавказский узел", согласно предложенному правительством РФ проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. Проект уже прошел первое чтение в Госдуме. Во многих городах юга России продолжаются митинги и акции протеста с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум.

Избирательная комиссия Краснодарского края на сегодняшнем заседании приняла "решение отказать в регистрации Краснодарской краевой региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации", говорится на сайте избиркома.

Свое решение комиссия объяснила тем, что в Краснодарском крае уже зарегистрирована региональная подгруппа "с аналогичной по смыслу формулировкой вопроса референдума".

Региональные подгруппы инициативной группы по проведению пенсионного референдума ранее были зарегистрированы в Адыгее, Северной Осетии, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях.

В КПРФ выразили несогласие с решением избиркома, заявив, что "будут и в дальнейшем предпринимать предусмотренные законом попытки по проведению референдума", сообщает "Интерфакс-Юг".

Согласно российскому законодательству, если как минимум в 42 субъектах федерации будут зарегистрированы региональные подгруппы, у инициативной группы по проведению референдума появится возможность пройти регистрацию в ЦИК России. После регистрации в ЦИК инициативная группа должна будет в течение 45 дней собрать не менее двух миллионов подписей граждан страны.