06 сентября 2018, 17:45

Тело убитого подростка найдено в Карачаево-Черкесии

Пропавший в начале августа подросток из села Элькуш найден мертвым. Следственные органы Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по статье об убийстве. 

Тело 15-летнего мальчика, который имел инвалидность, было обнаружено 5 сентября в Малокарачаевском районе в 11 километрах от его дома.

"Экспертиза дала основания полагать, что в отношении него (подростка, - прим "Кавказского узла") было совершено жестокое преступление", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии. 

Отмечается, что эксперты выявили у погибшего "переломы костей основания черепа и множественные переломы ребер". 

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ, которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

Ранее "Кавказский узел" писал, что сотрудник силового ведомства подозревается в том, что сбил на пешеходном переходе в Черкесске мать и двоих ее несовершеннолетних детей. 

Примечание:

"Тело унесенной рекой девочки найдено в Сочи", "Пропавший в Дагестане ребенок найден мертвым", "Школьник пропал во время соревнований по ориентированию на Кубани". 

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