Тело убитого подростка найдено в Карачаево-Черкесии

06 сентября 2018, 17:45

Пропавший в начале августа подросток из села Элькуш найден мертвым. Следственные органы Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Тело 15-летнего мальчика, который имел инвалидность, было обнаружено 5 сентября в Малокарачаевском районе в 11 километрах от его дома.

"Экспертиза дала основания полагать, что в отношении него (подростка, - прим "Кавказского узла") было совершено жестокое преступление", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии.

Отмечается, что эксперты выявили у погибшего "переломы костей основания черепа и множественные переломы ребер".

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ, которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ранее "Кавказский узел" писал, что сотрудник силового ведомства подозревается в том, что сбил на пешеходном переходе в Черкесске мать и двоих ее несовершеннолетних детей.