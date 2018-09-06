Грозненские водители рассказали о дефиците сжиженного газа

06 сентября 2018, 16:29

В столице Чечни возникли проблемы с заправкой машин сжиженным газом, заявили автовладельцы. Поставщики связали перебои с большим спросом на этот вид топлива.

Как писал "Кавказский узел", к середине августа в Чечне подорожал сжиженный газ, стоимость которого на некоторых заправках достигла 26 рублей за литр.

4-5 сентября цены на газовое топливо на АЗС республики поднялись до 28-29 рублей за литр. При этом цены на бензин, также выросшие в середине августа, по состоянию на 6 сентября зафиксировались на отметках в 43-48 рублей за литр, в зависимости от марки топлива, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По данным жителей Грозного, с вечера 5 августа наблюдается нехватка газа на заправках. "Вчера не мог заправить машину газом на нескольких АЗС в Грозном. Проехал 4 автозаправки, нигде этого топлива не было. Работники заправок не могли объяснить, в чем именно дело, говоря лишь, что газ закончился. С утра сегодня газа опять не было. Пришлось временно перейти на бензин, хотя это довольно накладно, литр бензина в полтора раза дороже газа", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Салам.

"Вечером 5 сентября не смог заправиться. Диспетчер АЗС сказал, что газа мало, и у них есть указание заправлять только машины скорой помощи и других экстренных служб. Прежде мне с такой проблемой сталкиваться не приходилось", - заявил житель Грозного Салавди.

Он также отметил, что рост цен на сжиженный газ продолжается. "Теперь за литр газа надо платить уже 28-29 рублей вместо прежних 25-26", - отметил автовладелец.

"С утра сегодня заехал на две АЗС, диспетчеры заправлять отказались, сославшись на то, что газа практически нет. Пока езжу на бензине, но, если в течение 2-3 дней вопрос не решится, то придется ставить машину на стоянку. Ездить на одном бензине накладно", - рассказал работник одного из грозненских автопредприятий Мовсар.

"Нам со вчерашнего вечера дано указанное заправлять газом только транспорт экстренных служб. Пока не завезут дополнительное топливо, машины газом мы не заправляем", - заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" работник одной из АЗС Грозного Лема.

Поставщики назвали перебои с топливом на АЗС Грозного временными

Повышение цен на бензин привело к тому, что многие водители перевели свои транспортные средства на газ, что привело к значительному росту спроса, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель одного из поставщиков газа и нефтепродуктов в Чечню, компании "Лидер". "Временная проблема с нехваткой газового топлива на АЗС в Грозном разрешится в самое ближайшее время", - подчеркнул он.

Представитель компании "Чеченнефтепродукт" высказал мнение, что нехватка сжиженного газа может быть связана с недостаточными поставками в республику. "Основной автопарк Чечни сосредоточен именно в Грозном, это и общественный, и частный транспорт. По всей видимости, сжиженного газа завезли недостаточно, что и создало проблему. С отпуском бензина никаких проблем нет", - заявил он.

Напомним, что с 1 сентября стоимость проезда в городских автобусах и маршрутных такси Грозного выросла на 5 рублей. Цены на проезд повысили также таксопарки. Минтранс Чечни объяснил повышение стоимости проезда увеличением цен на топливо и призвал жителей проявить понимание.