Обвиняемый в отравлении на таганрогском заводе отстранен от работы

06 сентября 2018, 18:36

Отпущенного из-под домашнего ареста обвиняемого в массовом отравлении работников авиазавода в Таганроге отстранили от работы по решению суда, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября домашний арест, под которым находился обвиняемый в отравлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева (ТАНТК), был заменен на подписку о невыезде. Это позволило обвиняемому вернуться на работу.

Около 25 сотрудников ТАНТК в ноябре-декабре 2017 года отравились таллием. В апреле силовики сообщили о задержании коллеги пострадавших. Из материалов дела следует, что обвиняемый полностью признал свою вину, однако защита заявила, что тот дал показания под давлением.

Решение о временном отстранении обвиняемого в отравлении принято "в целях обеспечения его надлежащего поведения", говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте управления Следственного комитета по Ростовской области. "Избранная ранее в отношении обвиняемого мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде", - подчеркнули в Следкоме.

Ведомство также уточнило, что 37-летнему инженеру предприятия предъявлено обвинение по ч. 2 уголовной статьи "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", максимальное наказание по которой предусматривает заключение до пяти лет.

Обвиняемый рассказал о давлении силовиков

Сам обвиняемый настаивает на своей невиновности. Ранее он отправил заявление на имя уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, в котором, в частности, пожаловался на действия силовиков. "Меня и не увольняли. После того как я нашел адвоката, мы направили на ТАНТК письменное уведомление о том, что я подвергся... аресту и по этой причине не могу выйти на работу", - сказал обвиняемый, которого 4 сентября цитировал РБК.

Он также заявил, что в конце марта был задержан "без объяснения причин". По словам мужчины, в изолятор временного содержания к нему приходил силовик, который, угрожая привлечением его матери к уголовной ответственности, "требовал взять вину" по делу об отравлении.

В свою очередь мать обвиняемого убеждена, что причин для отстранения сына от работы нет. "У меня складывается впечатление, что он уже лишний на заводе и его выход кого-то здорово нервирует. Его вина не доказана, он не осужден... Он ведущий инженер с хорошей репутацией, какие препятствия есть для его работы?.. Есть ощущение, что его пытаются уволить", - цитирует сегодня слова женщины сайт "Блокнот Ростова-на-Дону".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что мать скончавшегося 30 декабря 2017 года Максима Терещенко, работавшего на таганрогском авиазаводе слесарем-сборщиком, утверждала, что его смерть связана с массовым отравлением таллием сотрудников предприятия. Женщина припомнила, что незадолго до кончины ее сын жаловался на тяжелый запах на заводе. Однако проведенная после эксгумации экспертиза не выявила в останках Терещенко следов таллия.