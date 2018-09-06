Жители Аргуна рассказали подробности массовых задержаний

06 сентября 2018, 16:38

Массовые задержания жителей Аргуна начались до августовской серии атак на силовиков и прекратились после назначения нового главы отдела внутренних дел, сообщили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября сообщилось о задержаниях в августе в Аргуне около 40 мужчин, которых истязали, требуя признаться в причастности к вооруженному подполью.

Задержания жителей Аргуна были в первой и второй декадах августа, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" родственники и друзья задержанных.

"Задержания молодых людей действительно были, началось все это примерно 7-8 августа. Взяли сначала несколько человек, потом стали задерживать их знакомых, соседей. Сына моей сестры тоже задерживали, но конкретных обвинений так и не выдвинули. Сколько точно людей тогда было задержано, сказать сложно", - заявил житель Аргуна Руслан.

По словам другого жителя города, задержания проводились "по цепочке". "Взяли кого-то, потом еще, затем вышли на их контакты, и так пошло по цепочке", - заявил житель Аргуна, представившийся Вахой.

По словам мужчины, в числе задержанных в августе были его друзья. "Забирали двух моих друзей и еще одного знакомого. Двое из них сейчас уехали в село к родным, на всякий случай. От них требовали назвать имена знакомых им боевиков или ваххабитов. Еще у них отобрали и проверили телефоны", - заявил он.

По словам местных жителей, задержания в Аргуне не были связаны с нападениями подростков 20 августа. "Задержания начались в начале августа. Одних задерживали по подозрению в употреблении наркотиков, других по подозрению в контактах с боевиками за пределами республики", - рассказал житель Аргуна Ильяс.

20 августа в Шалинском районе Чечни и в Грозном подростками были совершены нападения на силовиков. По официальным данным, четверо нападавших были убиты, еще один скончался в больнице после самоподрыва. Ответственность за нападения взяла запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Самому старшему из участников нападения было 18 лет, остальным от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

По словам местных жителей, задержанные молодые люди были отпущены после назначения 19 августа Артура Алханова исполняющим обязанности начальника ОВД Аргуна.

В свою очередь в МВД Чечни опровергли информацию о задержании жителей Аргуна. В вечерних новостях телеканала "Грозный" от 3 сентября был показан материал на эту тему, сообщает корреспондент "Кавказского узла". С официальным опровержением выступил замначальника ОВД Аргуна по оперативной части Али Салгириев. "Информация о том, что в городе Аргуне были задержаны лица мужского пола в количестве 40 человек, не соответствует действительности", - заявил полицейский.

Таким образом, полиция Чечни констатировала непричастность к задержаниям бывшего главы отдела полиции в Аргуне Аюба Катаева. "Аюб Катаев уволен на основании его рапорта об увольнении по собственному желанию", - привел 3 сентября заявление пресс-службы МВД "Интерфакс".

В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о "секретной тюрьме" для геев в Аргуне. Аюб Катаев фигурировал в расследованиях "Новой газеты" и был внесен в санкционный "список Магнитского" после требования американских сенаторов наказать виновных в задержаниях и пытках геев. 31 августа 15 стран ОБСЕ потребовали от России представить отчет о нарушениях прав человека в Чечне, однако правозащитники усомнились в том, что это может повлиять на ситуацию.