Уроженцы Ингушетии арестованы за похищение людей в Подмосковье

06 сентября 2018, 13:09

По обвинению в похищении людей и вымогательстве взяты под стражу пять выходцев из Ингушетии, сообщил сегодня Следком.

По данным правоохранителей, обвиняемые ранее были судимы, в том числе за похищение людей.

"Подозреваемые... в городе Щелково, действуя по предварительному сговору, применяя насилие, посадили в автомобиль двух мужчин, после чего отвезли их в город Балашиху", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте главного следственного управления Следственного комитета по Московской области. Уточняется, что происшествие произошло 3 июля.

По данным следствия, обвиняемые завладели автомобилями потерпевших, а также, угрожая оружием, потребовали от них 500 тысяч рублей и расписки по долговым обязательствам на более чем 10 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении пятерых задержанных возбуждено по ч. 2 ст. 126 ("Похищение человека") и ч. 2 ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Видео спецоперации по задержанию подозреваемых опубликовано 5 сентября на канале Следственного комитета России в Youtube. Двое мужчин, обозначенных на видео как потерпевшие, утверждают, что во время похищения преступники прострелили им ноги. Также на видео Следкома обнародованы фото подозреваемых.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле в Ингушетии были задержан два жителя села Барсуки Назрановского района, подозреваемых в похищении человека.