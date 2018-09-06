06 сентября 2018, 08:42
Взрывоопасные боеприпасы найдены в жилом доме во Владикавказе
Саперы ОМОН уничтожили боеприпасы, обнаруженные в многоэтажном доме в столице Северной Осетии, сообщило управление Росгвардии.
По данным ведомства, взрывоопасные предметы нашли жильцы многоэтажного дома при уборке подвала.
"Специалисты обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними 35 выстрелов к гранатомету ВОГ-25 и граната Ф-1 со следами коррозии. Боеприпасы находились в боевом состоянии и представляли угрозу для жизни и здоровья граждан", - сообщается на странице управления Росгвардии по Северной Осетии в Instagram.
Боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены накладным зарядом, проинформировало ведомство.
"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2017 года саперы Росгвардии обезвредили боевую гранату, найденную жительницей Владикавказа в центре города.
"Схрон с оружием обнаружен в Кабардино-Балкарии", "Подозреваемый в торговле оружием задержан в Северной Осетии", "Офицер полиции в Северной Осетии обвинен в незаконном обороте оружия".
06 сентября 2018, 08:42
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Взрывоопасные боеприпасы найдены в жилом доме во Владикавказе
Саперы ОМОН уничтожили боеприпасы, обнаруженные в многоэтажном доме в столице Северной Осетии, сообщило управление Росгвардии.
06 сентября 2018, 07:59
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