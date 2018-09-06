06 сентября 2018, 07:59
Дагестанский предприниматель заподозрен в неуплате налогов на 4 миллиона
Индивидуальный предприниматель из Буйнакска уклонился от уплаты налогов, предоставив декларации с ложными сведениями, сообщили следователи.
По версии следствия, предприниматель уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и доходы физических лиц с 2013 по 2015 год на общую сумму около 4 миллионов рублей, проинформировало Следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере с физического лица), сообщается на сайте ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал, что в июле глава дагестанской стройфирмы был заподозрен в неуплате 7 миллионов налогов. По данным следствия, руководитель фирмы уклонился от уплаты налогов, предоставив документы с ложными сведениями.
"Налоговик из Татарстана возглавил дагестанское УФНС", "Васильев анонсировал усиление сбора налогов в Дагестане", "Директор фирмы в Дагестане осужден за неуплату налогов".
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06 сентября 2018, 07:59
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Дагестанский предприниматель заподозрен в неуплате налогов на 4 миллиона
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