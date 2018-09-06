Жители Карачаево-Черкесии приостановили голодовку у дома правительства

06 сентября 2018, 06:20

Алла Русакова, Любовь Рахаева и супруги Половины, заявившие о нарушении своих прав, приостановили голодовку перед домом правительства в Черкесске после получения приглашения на встречу с главой республики.

"Кавказский узел" информировал, что жители Карачаево-Черкесии Алла Русакова, Любовь Рахаева, Елена и Борис Половины с 3 сентября объявили бессрочную голодовку у дома правительства республики, однако в первые два дня реакции властей на их акцию не последовало.

Алла Русакова призывает возобновить расследование дела о гибели ее сына Дениса Тимченко, который умер в 2013 году в реанимации горбольницы Черкесска. Любовь Рахаева является матерью бывшего замначальника ОВД по Черкесску Руслана Рахаева, которого городской суд в июне приговорил к 9 годам колонии. Половины требуют привлечь к ответственности избивших их людей, в результате избиения здоровью супругов был причинен серьезный вред.

Алла Русакова 5 сентября опубликовала видео на своей странице в Facebook, где сообщила, что участники голодовки вторую ночь провели перед домом правительства в Черкесске и продолжают свою акцию. На видео запечатлено, что протестующие разместились на матрасах, постеленных на тротуар под навесом, где также развешаны плакаты с требованиями о восстановлении нарушенных прав.

Состояние участников голодовки на третьи сутки ухудшилось. По словам Русаковой, глава республики Рашид Темрезов согласился принять их 6 сентября, в связи с чем голодовка приостановлена. В случае неисполнения своих требований протестующие намерены возобновить голодовку, пишет "Кавказ. Реалии".

Сообщений относительно реакции властей республики на акцию протеста у дома правительства на сайте правительства Карачаево-Черкесии по данным на 06.20 мск 6 сентября не было.