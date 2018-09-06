06 сентября 2018, 06:20

Жители Карачаево-Черкесии приостановили голодовку у дома правительства

Алла Русакова, Любовь Рахаева и супруги Половины, заявившие о нарушении своих прав, приостановили голодовку перед домом правительства в Черкесске после получения приглашения на встречу с главой республики.

"Кавказский узел" информировал, что жители Карачаево-Черкесии Алла Русакова, Любовь Рахаева, Елена и Борис Половины с 3 сентября объявили бессрочную голодовку у дома правительства республики, однако в первые два дня реакции властей на их акцию не последовало.

Алла Русакова призывает возобновить расследование дела о гибели ее сына Дениса Тимченко, который умер в 2013 году в реанимации горбольницы Черкесска. Любовь Рахаева является матерью бывшего замначальника ОВД по Черкесску Руслана Рахаева, которого городской суд в июне приговорил к 9 годам колонии. Половины требуют привлечь к ответственности избивших их людей, в результате избиения здоровью супругов был причинен серьезный вред.

Алла Русакова 5 сентября опубликовала видео на своей странице в Facebook, где сообщила, что участники голодовки вторую ночь провели перед домом правительства в Черкесске и продолжают свою акцию. На видео запечатлено, что протестующие разместились на матрасах, постеленных на тротуар под навесом, где также развешаны плакаты с требованиями о восстановлении нарушенных прав.

Состояние участников голодовки на третьи сутки ухудшилось. По словам Русаковой, глава республики Рашид Темрезов согласился принять их 6 сентября, в связи с чем голодовка приостановлена. В случае неисполнения своих требований протестующие намерены возобновить голодовку, пишет "Кавказ. Реалии".

Сообщений относительно реакции властей республики на акцию протеста у дома правительства на сайте правительства Карачаево-Черкесии по данным на 06.20 мск 6 сентября не было.

Примечание:

"Защита отметила общественную поддержку Рахаева", "Защита Рахаева доказала суду родство понятого и следователя", "Суд признал негодным протокол допроса Рахаева".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

06 сентября 2018, 12:09

06 сентября 2018, 11:44

06 сентября 2018, 10:39

  • Активистка и журналист задержаны в Краснодаре

    Журналист издания "Белсат" Александр Савельев задержан сегодня у штаба Навального в Краснодаре. Активистка Вера Максименко, задержанная после призыва к участию в несогласованном митинге, помещена в изолятор, сообщила сегодня защита.

06 сентября 2018, 09:40

06 сентября 2018, 08:42

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости