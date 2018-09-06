Легкоатлетка из Краснодарского края дисквалифицирована за допинг

06 сентября 2018, 05:50

Кубанская метательница копья Мария Абакумова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

"Кавказский узел" писал, что Мария Абакумова в сентябре 2016 года была лишена серебряной медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

По данным Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике, пробы, сданные Марией Абакумовой после Олимпийских игр в Пекине в 2008 году и чемпионата мира в Тэгу (Южная Корея) в 2011 году, оказались положительными, пишет 5 сентября РБК.

Помимо четырехлетней дисквалификации аннулированы все результаты Абакумовой, показанные ею в период с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года. Она лишена звания чемпионки мира, золотой медали Кубка Европы и золота Континентального кубка, а также ряда других наград.

Дисквалификацию Абакумовой подтвердил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, пишет РИА "Новости".

По его словам, Абакумова призналась в нарушении антидопинговых правил.

Мария Абакумова родилась в Ставрополе. В настоящее время проживает в Краснодаре. После указанной даты 20 августа 2012 года награждена золотыми медалями Универсиады 2013 года в Казани, Зимнего кубка Европы по метаниям в Кастельоне, командного чемпионата мира 2013 года в Гейтсхеде и бронзовой медалью чемпионата мира по легкой атлетике в Москве в 2013 году, пишет "Кубань 24".