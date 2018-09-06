Спасатели продлили предупреждение о пожароопасности на Кубани

06 сентября 2018, 03:58

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в большинстве районов Краснодарского края до 8 сентября, сообщило МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", МЧС прогнозировало высокий риск возникновения пожаров в Краснодарском крае до 5 сентября.

Чрезвычайная пожароопасность будет наблюдаться 6, 7 и 8 сентября в большинстве районов края, кроме Черноморского побережья, сообщило Главное управление МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте.

Спасатели попросили жителей и гостей края быть осторожными при обращении с огнем - разводить костры только на открытых площадках, не пользоваться огнем вблизи сухих деревьев и травы, а также избегать долгого пребывания на солнце.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 6 сентября в Краснодаре будет облачно, возможен слабый дождь. Температура воздуха поднимется до +30 градусов, ветер будет достигать 7 метров в секунду. Днем 7 сентября температура воздуха снизится до +27 градусов, будет облачно, скорость ветра составит до 7 метров в секунду. 8 сентября днем температура воздуха составит +26 градусов, будет облачно, слабый дождь, скорость ветра достигнет 5 метров в секунду.