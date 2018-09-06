06 сентября 2018, 05:33

Дагестанские режиссеры рассказали о меценатстве Рустама Амирова

Рустаму Амирову, который после задержания в Баку был доставлен в СИЗО Махачкалы, предъявлено обвинение в участии в террористической деятельности, сообщили его родственники. Благодаря поддержке Амирова в Дагестане был снят фильм, организована художественная выставка и выходила по телевидению общественно-политическая передача, отметили опрошенные "Кавказским узлом" местные режиссеры.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 1 сентября в аэропорту Баку был задержан уроженец Дагестана Рустам Амиров, намеревавшийся вылететь на Украину. Амиров по инициативе России находился в розыске по линии Интерпола по подозрению в причастности к террористам. По словам родственников Амирова, задержанный был принудительно отправлен в Дагестан.

Рустам Амиров покинул Россию еще в 2016 году после того, как дагестанские силовики устроили обыск в его доме и нашли религиозную литературу, отражающую идеи запрещенной в России по решению суда и признанной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения), рассказал ранее его родственник "Кавказскому узлу". Он считает, что эту литературу подкинули сами силовики.

Родственники Рустама Амирова не проинформированы о деталях его задержания в Баку, рассказал 5 сентября корреспонденту "Кавказского узла" его брат Насырхан Амиров.

По его словам, Рустам сейчас содержится в Махачкале, у него была встреча с нанятым семьей адвокатом. У задержанного нет жалоб на условия содержания и обращение с ним, отметил Насырхан Амиров.

Уроженец Дагестана, который проживает за рубежом и знаком с историей Амирова, на условиях анонимности рассказал "Кавказскому узлу", что после того как Рустам в 2016 году покинул Дагестан и перебрался в Азербайджан, он перевел в эту страну и Турцию свой бизнес, связанный с производством стройматериалов.

В ноябре 2017 года Амиров переехал на Украину для создания там своего бизнеса, получил в этой стране вид на жительство, но около трех месяцев назад приехал по делам в Баку, при попытке покинуть который был задержан, сообщил он.

Рустам Амиров помещен в следственный изолятор в Махачкале, известный под названием "Горка". Его дело находится в производстве местного управления ФСБ, задержанному предъявлено обвинение в участии в террористической деятельности (ч. 2 ст.205.5 УК РФ), сообщил 5 сентября родственник Амирова "Кавказскому узлу".

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Комментариями силовых структур Азербайджана и России относительно задержания Амирова и деталей его уголовного преследования "Кавказский узел" пока не располагает.

Рустам Амиров поддерживал творческие проекты в Дагестане

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские режиссеры рассказали о поддержке своей творческой деятельности со стороны Рустама Амирова.

Артист и режиссёр Хаджимурад Набиев заявил, что шокирован известием о задержании своего давнего знакомого Рустама Амирова. «Я его знаю как хорошего человека, прекрасного семьянина. И я крайне удивлён, что его обвиняют по такой статье. На мой взгляд, все это похоже на подставу», - считает он.

По словам Набиева, Амиров помогал ему в реализации творческих проектов. «Благодаря его материальной поддержке мы сняли фильм «Зизик» в 2007 году. Я знаю и о других людях, которым он содействовал в реализации их творческих планов», - отметил Набиев.

Режиссёр и художник Мурад Халилов тоже сообщил, что получал поддержку в своей творческой деятельности от бизнесмена и своего друга Рустама Амирова. «Мы с ним знакомы с детства. Учились в одной школе, но я его старше, и сблизились мы гораздо позже. Первый наш совместный проект — фильм «Зизик». Когда мы отсняли первоначальный вариант, нам он не нравился, и тут повстречали Рустама. Он загорелся им, и мы завершили его при его поддержке», - рассказал он.

По словам Халилова, позднее в 2010 году Амиров помог ему с организацией выставки художественных работ в Каспийске. «Он помог помещение арендовать, закупил холсты, краски», - отметил художник.

Он также указал, что при поддержке Рустама Амирова на РГВК "Дагестан" в 2011 году удалось запустить общественно-политическую передачу «Связи». «12 передач выпустили, но, к сожалению, программу закрыли по цензурным соображениям, ведь мы выступали в ней против многих порочных явлений, в том числе коррупции и клановости», - рассказал Халилов.

Режиссер считает, что обоснованность обвинений против Амирова вызывает сомнения. «С этим человеком до его отъезда мы часто общались, и в нём не было ничего такого, что могло бы указывать на какую-то причастность к незаконной, криминальной деятельности. Он открытый, честный и порядочный человек», - уверен Халилов.

Примечание:

"Уроженка Дагестана приговорена к 12 годам колонии после возвращения из Ирака", "Шамиль Нурмагомедов отверг обвинения в финансировании терроризма", "УФСИН назвало стабильным состояние имама Велитова".

Автор: Рустам Джалилов, Фаик Меджид; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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06 сентября 2018, 05:50

06 сентября 2018, 05:33

  • Дагестанские режиссеры рассказали о меценатстве Рустама Амирова

    Рустаму Амирову, который после задержания в Баку был доставлен в СИЗО Махачкалы, предъявлено обвинение в участии в террористической деятельности, сообщили его родственники. Благодаря поддержке Амирова в Дагестане был снят фильм, организована художественная выставка и выходила по телевидению общественно-политическая передача, отметили опрошенные "Кавказским узлом" местные режиссеры.

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