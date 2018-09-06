Сотрудник силового ведомства заподозрен в наезде на пешеходов в Черкесске

06 сентября 2018, 01:49

Женщину и двух ее детей на пешеходном переходе сбил автомобиль, за рулем которого находился сотрудник силового ведомства в Карачаево-Черкесии, сообщило следствие.

Инцидент произошел 4 сентября, информация о нем в СМИ появилась 5 сентября.

33-летняя женщина вместе с шестилетним мальчиком и четырехлетней девочкой переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль "Лада Приора", передает 5 сентября со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии "РИА Новости".



Дети получили множественные переломы и черепно-мозговые травмы, а женщина - ушибы и ссадины, уточнило ведомство. Оба ребенка были доставлены в одну из детских больниц Карачаево-Черкесии, по словам врачей, жизни мальчика ничего не угрожает, а девочка находится в тяжелом состоянии.

Видео инцидента опубликовано в соцсетях. На видео, снятом видеорегистратором из салона автомобиля, который остановился у пешеходного перехода, пропуская людей, видно, что женщина с двумя детьми начинает переходить дорогу по "зебре". Слева от нее идет девочка, которую она держит за руку, справа - мальчик с велосипедом в руках. Женщина смотрит по сторонам и вместе с детьми делает шаг назад. Однако в это время машина врезается в них. От удара детей разбрасывает по проезжей части. Водитель останавливается и выбегает из машины.

В отношении 31-летнего сотрудника силового ведомства возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, ссылается на сообщение Следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии ТАСС. Отметим, что максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, в крови водителя алкоголя и наркотиков не обнаружено. Подозреваемый "пояснил, что очень торопился домой и не смог вовремя сориентироваться, поэтому потерял контроль над транспортным средством", - цитирует агентство пресс-релиз ведомства.