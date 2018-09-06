Дагестанские журналисты подвергли сомнению данные силовиков о Хубаеве

06 сентября 2018, 02:41

Проверить слова силовиков о единственной группе боевиков в Дагестане и причастности ее убитого лидера к многочисленным преступлениям невозможно, заявили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» журналисты ведущих дагестанских изданий.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Хасавюртовском районе между поселками Эндирей и Тотурбийкала произошла перестрелка. Силовики убили предполагаемого боевика, который открыл стрельбу в ответ на предложение сложить оружие. По данным силовиков, убитый опознан как лидер "кизилюртовской" группы боевиков, уроженец селения Эндирей Абас Хубаев.

Правоохранители назвали Хубаева причастным к нападению на двух сотрудников полиции, раненных в селении Тотурбийкала вечером 29 августа, и к обстрелу наряда ДПС в Кизилюртовском районе 20 июля, когда двое полицейских были убиты, а один ранен. После июльского нападения силовики объявили группу Хубаева "последней действующей в республике" группой боевиков. По сведениям правоохранителей, в нее, помимо Хубаева, входили пять человек - четверо выходцев из того же селения Эндирей и один уроженец Чечни.

Силовые структуры - единственный на сегодняшний день источник информации о деятельности вооруженного подполья в Дагестане, альтернативных источников, позволяющих проверить их сведения, больше не существует, обратил внимание главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«Говорить о деятельности террористических группировок на данный момент в Дагестане намного сложнее, чем несколько лет назад. Практически не осталось источников альтернативной информации. Раньше о подполье рассказывалось на различных сайтах, поддерживающих боевиков, в социальных сетях. Сейчас это поле серьезно зачищено, осталась только официальная информация», - сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист находит информацию правоохранителей о единственной оставшейся в Дагестане группировке боевиков достаточно правдоподобной.

«Состояла [эта группа] в основном из выходцев селения Эндирей Хасавюртовского района. Это была активная группа, возможно одна из последних. Она могла быть причастна к [приписываемым] им преступлениям - это подрыв могилы шейха Саида-Афанди Чиркейского, убийство двух сотрудников полиции», - отметил он.

В ночь на 9 мая в дагестанском селении Чиркей было взорвано помещение для зиярата (поклонения) у могилы шейха Саида Чиркейского, убитого в августе 2012 года при подрыве смертницей бомбы в его доме. Источник в правоохранительных органах назвал подозреваемыми Абаса Хубаева и Шамиля Билалова. Взрыв у могилы шейха Чиркейского - признак агонии дагестанского вооруженного подполья, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Фатуллаев не исключил, что группа может прекратить свое существование после убийства своего лидера. «К ней приковано большое внимание силовиков. Скорее всего [в ближайшем будущем] она будет полностью зачищена и ликвидирована», - резюмировал он.

Назвать точное число действующих сейчас в Дагестане групп боевиков невозможно, так как вновь возникшая группа может некоторое время не заявлять о себе, полагает главный редактор газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

«Два или более единомышленника могут организоваться в группировку, поэтому нельзя давать оценку количеству группировок. Другой вопрос, готовы ли они к активным действиям», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Об Абасе Хубаеве в республике было известно мало: силовики не сообщали о нем публично как о значительном лидере подполья, подозреваемом во многих преступлениях, хотя связали с его именем несколько инцидентов, отметил Сагитов.

Источник в правоохранительных органах объявлял Хубаева убитым еще в мае 2016 года - тогда при перестрелке в Кизилюртовском районе Дагестана были убиты трое человек, один из которых, по заявлению источника, был опознан как 25-летний уроженец Эндирея Абас Хубаев. Официального подтверждения эта информация не получила.

Абас Хубаев мог находиться на нелегальном положении порядка трех лет, провести в подполье более пяти лет и остаться живым удается немногим, указал политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

«Правоохранительные органы могут заявлять о причастности убитого боевика к «многочисленным преступлениям», но механизма, позволяющего проверить эти сведения, нет. Наверняка есть объективные данные о том, что он причастен [тем или иным образом], к ряду тяжких и особо тяжких преступлений, но были ли они многочисленными, [утверждать сложно]», - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно подсчетам "Кавказского узла", с начала 2018 года в Дагестане произошло шесть нападений на правоохранителей и боестолкновений с участием силовиков и боевиков. Кроме того, в феврале силовики застрелили мужчину, который открыл стрельбу по прихожанам православного храма в Кизляре, а в марте отчитались об убийстве боевика при контртеррористической операции в селе Анди Ботлихского района.

За весь 2017 год в Дагестане было зарегистрировано 24 вооруженных инцидента. Итог восьми месяцев 2018 года - восемь вооруженных инцидентов - свидетельствует на сегодняшний день о сохранении в республике тенденции к умиротворению.

Согласно рапортам силовиков, в 2017 году были убиты лидеры "махачкалинской", "губденской", "кадарской", "малгобекской", "хасавюртовской" и "хунзахской" группировок. По итогам года "Кавказский узел" зафиксировал значительное снижение числа жертв конфликта, вооруженных инцидентов и подрывов.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Дагестане спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.