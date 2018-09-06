Глава национального парка в Грузии погиб при пожаре

06 сентября 2018, 00:16

Исполняющий обязанности директора Боржоми-Харагаульского национального парка в Грузии Иванэ Купрадзе погиб во время тушения пожара в лесу.

По данным Агентства охраняемых территорий Грузии, Купрадзе участвовал в тушении лесного пожара 5 августа, на него упало дерево.

Пожар, в котором погиб 43-летний руководитель нацпарка, по предварительной версии, произошел из-за неосторожного обращения с огнем в лесу, передает сообщение агентства "Кавказ-on-line".

Купрадзе работал в Боржоми-Харагаульском национальном парке с 2003 года, исполняющим обязанности директора он был назначен в июле после ухода директора парка Левана Табунидзе. Ранее Купрадзе руководил службой безопасности Боржоми-Харагаули, информирует Агентство охраняемых территорий Грузии.

Купрадзе часто рисковал жизнью при исполнении служебных обязанностей, обстоятельства его смерти изучит МВД Грузии, передает информацию агентства "Интерфакс".

Место, где произошел пожар, не указывается, однако известно, что лес 5 августа горел в регионе Шида Картли. Лесной пожар произошел в Атенском ущелье, ссылается на сообщение Службы по управлению чрезвычайными ситуациями "Новости Грузия".

Национальный парк Боржоми-Харагаули находится в центральной части Грузии на территории трех регионов — Имеретия, Самцхе-Джавахети и Шида Картли, говорится в справке на сайте v-georgia.com.

Лес сгорел на площади около восьми гектаров, по факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении или уничтожении вещи по неосторожности, совершенном путем неосторожного обращения с огнем или источником повышенной опасности, сообщило ведомство.

По данным на 20.47 по местному времени (19.47 мск), пожар локализован.

"Кавказский узел" писал, что в июле в Грузии произошел ландшафтный пожар в Нижней Сванетии, уничтоживший около трех гектаров леса.