Пыль из Туркменистана накрыла Азербайджан

Концентрация пыли в воздухе над Баку и Апшеронским полуостровом превысила санитарные нормы, сообщило Минэкологии Азербайджана.

По данным ведомства, пыль в республику принес юго-восточный ветер из Туркменистана.

Белая пыль неизвестного происхождения накрыла 28 августа утром Ашхабад, ее причиной стала соляная буря в Аральском море, сообщил со ссылкой на СМИ стран Центральной Азии turkmenportal.com.

На 15.00 по местному времени (14.00 мск) уровень содержания пыли в воздухе над столицей Азербайджана и Апшеронским полуостровом оказался выше нормы в 3,6 раза, приводит сегодня данные национального департамента мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов "Спутник-Азербайджан".

К 18.00 по местному времени (17.00 мск) уровень содержания пыли снизился до 2,8 раза, передает со ссылкой на департамент report.az.

По прогнозам ведомства, пыль над городом будет наблюдаться до первой половины 6 сентября.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Баку ветер юго-западный, до 6 метров в секунду, облачно, температура воздуха +23 градуса. Днем 6 сентября ветер будет дуть также с юго-запада со скоростью 5 метров в секунду, переменная облачность, +27 градусов по Цельсию.

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.