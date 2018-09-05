Прокуратура обязала мэра Волгограда убрать свалки на Сарпинском острове

05 сентября 2018, 19:26

Волгоградские власти два года ничего не делали для утилизации мусора на острове Сарпинском и выделили на это 800 тысяч рублей только после прокурорской проверки, заявило ведомство.

Как писал "Кавказский узел", активисты жаловались, что проблема мусора в Волгограде не была решена даже по случаю проведения в городе чемпионата мира по футболу. В частности, они указали на остров Сарпинский. "Интересно, как отреагируют иностранные болельщики, когда им придется пробираться на прогулочные теплоходы к острову Сарпинскому через горы мусора?" - сказал в мае волгоградский активист Роман Зайцев, посетовавший на бездействие властей.

Прокурорская проверка показала, что на острове Сарпинском, где постоянно проживают около 800 человек, а летом собирается много дачников, есть девять несанкционированных свалок. "В 2017-2018 годах утилизация отходов не производилась", - констатировало ведомство.

Прокуратура заявила о бездействии органа местного самоуправления и потребовала мэра Волгограда устранить нарушения. После этого городская администрация выделила на это более 800 тысяч рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Волгоградской области.

"Когда было половодье, весь этот мусор поднялся вместе с водой и растекся по острову. Сильно портится вода, гибнет рыба. Всего этого можно было бы избежать, если бы коммунальщики своевременно вывозили мусор", - рассказала в июне представительница дачного сообщества на Сарпинском острове Наталья Гизатулина.

Она пояснила, что местные жители вывозят мусор на личном транспорте, но он есть не у всех, а кто-то сжигает мусор на собственном участке, осознавая, что это нарушение, информировал "Волгоград онлайн".

По словам местного лесничего Николая Крячкова, еще в 2016 году мусор регулярно вывозился. По его данным, с тех пор на острове скопилось около 300 кубометров мусора, сообщило издание.

Власти отрицают свое бездействие. Дачников предупредили о том, что необходимо заключить с подрядчиком договоры о вывозе мусора, и о недопустимости использования несанкционированных свалок, заявили в администрации Кировского района Волгограда. "Чтобы не допустить разрастания стихийной свалки, административно-технический отдел МБУ "ЖКХ Кировского района" проводит профилактические рейды. Территория свалки зачищается силами районной коммунальной службы", - цитирует 8 июня издание представителя районной администрации.

На сайте администрации Волгограда, по состоянию на 18.43 мск, нет комментариев относительно сегодняшнего заявления прокуратуры.

Напомним, что в 2015 году члены садоводческих товариществ острова Сарпинский подали иск о бездействии администрации Волгоградской области и Росводресурсов, которые, по мнению заявителей, не обеспечили сохранность водных ресурсов острова. 12 ноября 2015 года Арбитражный суд региона отказался удовлетворить этот иск.