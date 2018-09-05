05 сентября 2018, 20:44

Завершено следствие по делу о сгоревшем ростовском отеле

Генеральный директор ООО "Строительная компания Альпстрой" отправлен под домашний арест по делу о пожаре в ростовской гостинице Torn House, в результате которого погибли два человека.

Как писал "Кавказский узел", пожар в 10-этажном здании гостиницы Torn House в центре Ростова-на-Дону произошел 21 сентября 2017 года. Площадь возгорания составила 840 квадратных метров, из отеля, соседних домов и детсада были эвакуированы свыше 400 человек. В результате пожара погибли два человека, также сгорели несколько припаркованных рядом автомобилей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело

На совещании 17 октября 2017  года ростовские власти заявили, что строительно-техническая экспертиза указала на возможность восстановления гостиницы

По данным следствия, "причинами быстрого распространения пламени явилось нарушение технологии строительства фасада".

"Генеральный директор строительной организации... с целью извлечения материальной выгоды использовал при отделке фасада несертифицированные материалы", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте следственного управления СК по Ростовской области.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело в связи с пожаром в Torn House возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. 

Фамилия обвиняемого в сообщении Следкома не указана. По состоянию на 20.40 мск, на сайте ООО "Строительная компания Альпстрой", зарегистрированного в Ростове-на-Дону, нет информации об обвинениях в адрес генерального директора компании.   

Напомним, что в связи с крупным пожаром, произошедшим в отеле Torn House, в центре Ростова был введен режим чрезвычайной ситуации

Примечание:

"Два человека погибли при пожаре в ростовском отеле", "Жители многоэтажки в Ростове-на-Дону эвакуированы из-за пожара", "Эвакуированные из-за пожара ростовчане вернулись домой". 

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