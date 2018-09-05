Волгоградец получил 14 лет колонии за убийство военного

05 сентября 2018, 15:51

Волгоградский областной суд отклонил сегодня апелляцию местного жителя, осужденного за убийство военнослужащего-разведчика Владимира Колесникова. Как писал "Кавказский узел", 25 января было передано в суд дело 27-летнего жителя Волгограда, обвиненного в убийстве военнослужащего Владимира Колесникова, незаконном обороте оружия, побеге после задержания, угоне автомобиля и краже. Дела против еще двух человек, обвиненных в причастности к убийству, рассматриваются отдельно. По версии следствия, 27-летний знакомый Владимира Колесникова убил его на почве ревности - они оба любили одну и ту же девушку. В убийстве также участвовали два сообщника в возрасте 16 и 19 лет. После убийства обвиняемый оделся в военную форму своей жертвы и, закрыв лицо противогазом, напал на возлюбленную, чтобы вызвать у нее неприязнь к Колесникову. Убийство произошло 18 мая 2017 года, а уже 24 мая всех троих подозреваемых задержали. Позднее главному подозреваемому удалось сбежать, но 29 мая он был задержан вновь.

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию Марка Нарцева, но оставил вынесенный ему приговор без изменения, говорится в сообщении на сайте суда.

Ранее Дзержинский районный суд Волгограда признал Марка Нарцева виновным по всем предъявленным ему обвинениям и приговорил его к 14 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы еще на год и 10 месяцев. Кроме того, суд взыскал с осужденного два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда родителям убитого, сообщила пресс-служба областного суда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного или его представителей относительно вердикта суда.