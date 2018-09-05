Поти. Фото: Brian Dell https://ru.wikipedia.org/

05 сентября 2018, 14:34

Две жертвы взрыва остаются в грузинской больнице

Один из пострадавших при взрыве гранаты в Поти впал в кому, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Поти взорвалась граната. Один человек погиб, а трое, в том числе несовершеннолетний, попали в больницу.

Погиб 41-летний мужчина, несовершеннолетнему пострадавшему 16, двум другим - 29 лет и 33 года, сообщило МВД Грузии. Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном обороте боеприпасов и причинении вреда здоровью по неосторожности, передает информацию полиции "ИнтерпрессНьюс".

29-летний пострадавший впал в кому, сообщил директор госпиталя в Зугдиди Сулхан Оржония. "Из Поти спасательной службой был доставлен мужчина с открытой черепно-мозговой травмой, отеком головного мозга, переломом лобной кости, закрытой травмой грудной клетки, пневмотораксом правой стороны. Пациента продолжают обследовать. Его положение является терминальным, коматозным. Подключен к аппарату искусственного дыхания", - приводит слова Оржонии Общественное телевидение Грузии.

16-летний подросток получил при взрыве черепно-мозговую травму, его прооперируют, сообщил директор госпиталя. Он отметил, что состояние этого пострадавшего стабильное, а третий уже выписан.

На видео, размещенном сегодня на канале Общественного телевидения Грузии в Youtube, видно, что взрыв произошел под зонтиком летнего кафе, где собрались три человека. Еще один человек, стоявший неподалеку, после взрыва падает на землю. Рядом припаркована машина, с заднего сиденья которой после взрыва выбегает пассажир. Автомобиль немедленно уезжает, при этом его задняя дверь остается открытой. Упавший человек встает и уходит. К столику, где произошел взрыв, сбегаются люди.

 

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