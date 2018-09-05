05 сентября 2018, 13:03

Дольщики провели одиночные пикеты в Волгограде

Три дольщика провели сегодня акции протеста у здания Госстройнадзора в Волгограде, требуя возобновить постройку ЖК "Династия".

"Кавказский узел" писал, что дольщики ЖК "Династия" неоднократно проводили акции протеста с требованием достроить их дом. 3 сентября они провели митинг в Волгограде, заявив, что застройщик не выполнил обещания возобновить работы на стройке, а власти не принимают никаких мер для решения проблемы.

На акции 20 июля с дольщиками ЖК "Династия" в Волгограде встретились застройщик и представители Госстройнадзора, они пообещали, что строительство будет завершено за несколько месяцев. Дольщики встретили обещание с недоверием, указав, что работы на стройке не ведутся, и потребовали достроить дом к зиме.

Одиночные пикеты дольщиков прошли сегодня поочередно с 9.30 до 11.00. К участникам акции выходил замруководителя инспекции Роман Касьянов, однако он ничего не сказал пикетчикам, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" дольщица Марины Тесленко.

По ее словам, сегодня дольщики побывали на стройке и выяснили, что работы по-прежнему не ведутся. "Руководство Госстройнадзора везде отчитывается, что наш дом строится, но это не так. Мы пятый год ждем, когда построят наш дом, ждем помощи властей. Дом должны были сдать в 2015 году, но и сейчас в нем нет даже крыши", - рассказала Тесленко.

Она также заявила, что 4 сентября дольщики не смогли попасть на прием в Госстройнадзор.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Риелтор осуждена за мошенничество в Волгограде", "Путин пообещал решить проблемы дольщиков на фоне протестов на юге России", "Дольщики "Ахтубаситипарк" пожаловались Путину на бездействие чиновников".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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