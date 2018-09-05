Жители Волгограда упрекнули власти в игнорировании проблемы сорняков

05 сентября 2018, 06:15

Волгоград зарос сорной травой, из-за чего многие жители города жалуются на сезонную аллергию. По словам опрошенных "Кавказским узлом" волгоградцев, они почти не видели за лето, чтобы в городе косили траву. Волгоград является не самым благоприятным городом по аллергическим заболеваниям, отметила аллерголог Анна Панина.

По словам жительницы частного сектора в Дзержинском районе, пенсионерки Валентины Афанасьевой, у нее в августе началась сильная аллергия, и ее появление женщина связала с разросшимися кустами сорной травы.

«Возле своих домов люди стараются от сорняков избавляться. Но есть еще и проулки, в которых бурьян выше головы. За них отвечают чиновники. Иногда заросли растут и прямо у домов нерадивых хозяев. Никакой работы в таких случаях администрация не ведет. Но ведь могла бы с этим бороться, штрафовать и пополнять свой же бюджет. У меня где-то в начале августа началась страшная аллергия – покраснел глаз, жжет его, как будто он раскаленный. Среди кустов амброзии недалеко от дома обнаружила желтую вьющуюся травку – повилику. Это ведь страшный аллерген. Но не буду же я одна вычищать муниципальную территорию. За все лето не было ни одного покоса травы», - пожаловалась она 4 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

По словам жителя дома №14 по улице Ткачева Вячеслава Селихова, он не видел, чтобы летом в его районе скашивали сорную растительность.

«Во дворе у нас выкосили сорную траву, но по улице Ткачева вдоль дорожек, ведущих к школам и магазинам, густо растет амброзия и лебеда до полуметра высотой. Не помню, чтобы ее этим летом вообще скашивали. У многих детей, да и взрослых, аллергия на амброзию. Властям почему-то на это наплевать. В Москве, как известно, активно борются с аллергенными сорняками, в том числе и штрафами. Почему в Волгограде этот опыт не перенимают, непонятно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Краснооктябрьского района Анфиса Шувалова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что «весь район в зарослях по пояс».

«С начала августа всей семьей сидим на таблетках от аллергии», - сказала женщина.

Волгоград - не самый благоприятный регион для аллергиков

По словам главного внештатного аллерголога Комитета здравоохранения Волгоградской области Анны Паниной, статистика по аллергическим заболеваниями в области примерно такая же, как и в целом по Южному федеральному округу, однако на самом деле она не отражает истинное положение вещей, так как не все больные обращаются за медицинской помощью.

«Статистика в Волгоградской области примерно такая же, как в ЮФО, потому что мы все находимся примерно в одних климатических условиях. Она сильно не отличается от других регионов, но она разная по характеру аллергенов. Для нашего региона аллергеном в большей степени выступают сорные травы... Разница – в структуре повышенной чувствительности разных аллергенов», - сказала Панина корреспонденту "Кавказского узла".

Заболеваемость аллергией в России по данным за 2017 год составляет от 17,5 до 30 процентов, сообщается на сайте Института иммунологии России Федерального медико-биологического агентства.

«Наш регион - не самый благоприятный для аллергиков. Потому что в силу климато-географических особенностей у нас период цветения и опыления растений составляет более восьми месяцев. С самого начала весны и до поздней осени в воздухе находятся аллергены - пыльца растений. Подавляющее большинство аллергиков нашего региона реагируют на пыльцу сорных трав - полыни, амброзии, лебеды, райграса. Если количество аллергена минимально, наши пациента предъявляют менее выраженные жалобы. В период активного цветения и опыления с конца июля до конца августа пациенты, которые реагируют на сорные травы, проявляют максимум жалоб. Видимо, с этим связаны обращения в последний месяц на выраженные симптомы аллергии. В этом году очень жаркий и недождливый август, весь август наши пациенты предъявляют жалобы. Очень многие люди лечатся сами, покупают лекарства в аптеке и к врачам не обращаются», - отметила аллерголог.

На обочинах - лебеда и сорняки в половину человеческого роста

Доктор медицинских наук, академик Российской экологической академии Наталья Латышевская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ситуация с сорной травой в городе далека от идеала.

"Я живу на улице Глазкова. Это генерал, который внес большой вклад в освобождение Сталинграда. У нас много улиц носят имена героев Сталинградской битвы. Если уж назвали улицы такими именами, то и содержать их надо должны образом, чтобы не позориться. Нашу улицу немножко прибрали к чемпионату и заасфальтировали. Сейчас по обочине – лебеда и весь спектр сорняков в половину человеческого роста. В углублениях между асфальтом и бордюром – накопленная грязь, сухая листва", - рассказала она.

По ее словам, печальная картина наблюдается в парке ЦПКО (Центральный парк культуры и отдыха).

"Весной там вырубили сотни деревьев под маркой того, что они старые и посадят новые. Ничего не посадили. И сейчас там пустырь, на котором трава в человеческий рост... От парка вообще ничего не осталось, при этом все заросло сорной травой", - рассказала Латышевская.

Директор волгоградского центра защиты леса Валерий Юрченко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что распространение аллергии в городе связано с обилием сорняков.

«Мы много лет пишем власти, чтобы заменили деревья, которые являются причиной аллергии, но власть на нас не реагирует», - отметил он.

С начала 2018 года в Волгограде выкошено 460 гектаров травы и камыша

«Покос травы – это вопрос благоустройства, градостроительной деятельности, который напрямую к компетенции нашей прокуратуры не относится», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" исполняющий обязанности волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Виталий Сердюков.

«Согласно нормам СанПиН, амброзия, лебеда и повилика относятся к классу карантинных растений. Организация, на чьей территории находятся сорняки, должна их уничтожать. За неисполнение существует штраф. Поскольку большая часть земель у нас муниципальная, то, получается, что администрация не следит сама за собой. Город зарос этими тремя травами. Повилику нельзя трогать. Если взрослому просто станет плохо, то ребенок может отравиться. Всхожесть семян повилики - до десяти лет. Поэтому повилику уничтожали с помощью сильных гербицидов или огня», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального отделения "Зеленого патруля" Ярослав Князев.

По данным мэрии Волгограда, «с начала 2018 года в районах города очищено от мусора свыше 68 тысяч гектаров, регулярно ведется уборка травы – выкошено 460 гектаров травы и камыша».

«Чистота на общественных территориях поддерживается регулярно: рабочие коммунальных служб неоднократно возвращаются на территории для проведения покоса и уборки по мере роста травы», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии 4 сентября.