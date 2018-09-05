05 сентября 2018, 07:05

Землетрясение произошло на юге Грузии

Подземные толчки магнитудой 2,5 зафиксированы сегодня ночью в регионе Самцхе-Джавахети.

По данным сейсмологов, толчок зарегистрирован в 03.37 по местному времени (02.37 мск) в пяти километрах к западу от грузинского города Ниноцминда и в 57 километрах к северо-западу от армянского города Гюмри.

Эпицентр землетрясения находился на глубине шесть километров в точке с координатами 41.25 градуса северной широты и 43.53 градуса восточной долготы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", данная географическая точка удалена примерно на 4 километра от села Большие Ханчалы в Ниноцминдском муниципалитете Грузии и находится приблизительно в 15 километрах от границы Грузии и Армении.

Информации о жертвах и разрушениях в результате этого сейсмособытия пока не поступало. Сообщений об этом землетрясении на сайтах МЧС Грузии и Армении по данным на 05.00 мск 5 сентября не было.

"Кавказский узел" также информировал, что 24 августа землетрясение магнитудой 2,5 произошло в восьми километрах от грузинского города Ахалкалаки. Сообщений о пострадавших и разрушениях тогда также не поступало.

Примечание:

"Землетрясение произошло в западной Грузии", "Два землетрясения произошли на Южном Кавказе", "Землетрясение произошло на юго-востоке Грузии".

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