Сочинские рыбаки обвинили портовиков в игнорировании требований прокуратуры

05 сентября 2018, 05:36

Конфликт, возникший в морском порту Сочи между рыбаками и арендаторами причалов, вышел на второй круг. Таблички о запрете рыбной ловли, которые прежде были убраны по требованию прокуратуры, вновь появились в порту. Кроме того, для рыбаков и отдыхающих, которым нравится гулять в районе порта, арендаторы создали новое препятствие, оборудовав автомобильную стоянку прямо на пирсе.

Как информировал "Кавказский узел", 8 января в Сочи около 200 человек провели акцию протеста и потребовали убрать ограждения в морском порту, мешающие заниматься рыбной ловлей, и спустя три месяца они были демонтированы. Но 7 июня рыбаки пожаловались, что доступ к воде все равно ограничен, а с 1 июня проход в морской порт осуществляется по режиму. 8 июня рыбаки объявили о создании нового общественного объединения, которое, по их словам, будет добиваться свободного доступа к водным объектам общего пользования.

Конфликт между охранниками и рыбаками произошел в морском порту Сочи 27 ноября 2017 года. Рыбаки пожаловались, что охранник стоянки для яхт выхватывал у них удочки, выбрасывал их и ломал. Владельцы стоянки для яхт, по мнению рыбаков, хотят ограничить доступ жителей курорта к причалам. 23 марта рыбаки Евгений Слоев и Юрий Федорин после жалобы на конфликт в порту получили уведомление из полиции, что в их действиях имеются признаки уголовного преступления по статье о самоуправстве. Но дело не было возбуждено, поскольку не получено заявление о причиненном ущербе.

По всем причалам морского порта в Сочи появились таблички о запрете рыбной ловли, тогда как такие запрещающие таблички до начала лета были демонтированы по представлению транспортной прокуратуры об устранении нарушении водного законодательства в адрес фирмы, которая устанавливала ограждения в порту, рассказала 4 сентября корреспонденту "Кавказского узла" координатор общественного гражданского движения "За Сочи" Елена Негоруца.

По ее словам, помимо этих табличек с 1 сентября в 5 метрах от мола, у здания международного павильона, оборудована автопарковка, создающая дополнительные неудобства в прогулочной зоне морского порта.

"Мы много путешествуем по всему миру, но ни в одном порту не видели, чтобы автомобили парковались у морского мола, прямо на пирсе в зоне прогулок так близко к воде... Пришли отдохнуть в морской порт, подышать свежим морским бризом и даже здесь наткнулись на автопарковку. Мы шли по пешеходной зоне морпорта, но одна за другой машины выехали прямо на пирс, ... проехали рядом с кромкой воды вдоль причала и припарковались метрах в пяти от воды", - сказала "Кавказскому узлу" Ирина Павлова, которая вместе с супругом приехала на отдых из Санкт-Петербурга.

Опрошенные "Кавказским узлом" гости из Москвы Алина и Сергей Братковы и отдыхающие из Омска Вера и Светлана Олейниковы также заявили, что возмущены размещением автопарковки вблизи мола.

"С начала сентября появилась автопарковка. По пирсу разъезжают и паркуются машины, как будто это трасса непрерывного движения. Никаких правил и ограничений нет", - рассказал "Кавказскому узлу" рыбак, член общественного объединения "За свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам" Евгений Слоев.

Председатель правления этого общественного объединения Сергей Бернасовский сообщил "Кавказскому узлу", что намерен вновь обратиться в транспортную прокуратуру в связи с появлением парковки автомобилей на пирсе.

Еще один член этого объединения Тамара Романова отмечает, что также прокуратура будет проинформирована о появившихся табличках о запрете рыбной ловли в морском порту. "Видимо, арендаторы готовятся вновь нарушить права рыбаков, выставляя всякие запрещающие таблички", - сказала она "Кавказскому узлу".

Адвокат Сергей Костюк полагает, что оборудование парковки на причале для морских судов недопустимо, ответственность за это предусмотрена статьей 8.42 КоАП РФ. "Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4,5 тысячи рублей; на должностных лиц - от 8 тысяч до 12 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей", - сказал Костюк "Кавказскому узлу".

Он отметил, что статья 8.12.1 КоАП РФ запрещает несоблюдение условий обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. "Это действие влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", - пояснил адвокат.

Сотрудница офиса фирмы, разместившей автопарковку вблизи мола, сообщила "Кавказскому узлу", что парковка создана для автомобилей сотрудников этой фирмы. Однако она не ответила на вопрос, почему эту парковку было решено разместить на пирсе.

Корреспондент "Кавказского узла", побывавший в морском порту, увидел припаркованными на пирсе 20 автомобилей с регистрационными знаками разных регионов России.