Суд над Албеговым и Слановым завершился стихийным митингом

04 сентября 2018, 23:25

Родственники и сторонники Зелима Албегова и Арсена Сланова, осужденных за избиение офицеров в Южной Осетии, после оглашения приговора вступили в перепалку с силовиками, у суда собрался стихийный митинг. Сочувствующие Албегову и Сланову начали собирать подписи под обращением к руководству Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащие Зелим Албегов и Арсен Сланов сегодня были приговорены судом к 3 годам и 1 году и 8 месяцам лишения свободы соответственно. Прокурор просил для них условные сроки. Подсудимые отказались признать вину.

Дело сержантов Зелима Албегова и Арсена Сланова - военнослужащих российской базы, расположенной в Южной Осетии, обвиненных в избиении офицеров, - которое слушалось Владикавказским гарнизонным военным судом, вызвало большой общественный резонанс. После оглашения приговора более сотни сторонников Албегова и Сланова заблокировали здание суда, чтобы не дать конвоирам вывезти осужденных.

Жители Северной Осетии выразили возмущение несправедливым, по их мнению, приговором двоим военнослужащим. После оглашения приговора у здания суда начался стихийный митинг, на котором родные осужденных плакали. Сторонники Албегова и Сланова организовали на площади Ленина во Владикавказе сбор подписей в их поддержку.

Жители республики возмущены тем, что военнослужащим назначили реальные сроки заключения, хотя прокурор просил об условных. "Как так? Ведь изначально просили условно, почему вдруг реальные сроки?" - недоумевает tua.evad.

"Завтра с 10.00 утра также продолжат сбор подписей", - написала сегодня на своей странице в Facebook жительница Владикавказа, бывшая сотрудница республиканского МВД Индира Габолаева.

Габолаева опубликовала несколько видео, снятых в здании суда после вынесения приговора. На них видно, как родственники осужденных, окруженные силовиками, выкрикивают в их адрес обвинения. На записи видно, что в помещении находятся также многочисленные сторонники осужденных, несколько раз возникают потасовки.

Собранные подписи планируется направить министру обороны России Сергею Шойгу и его заместителю, уроженцу Северной Осетии Руслану Цаликову, сообщила участница сбора подписей на видео, опубликованном сообществом news_vladikavkaz в Instagram.

"Надо и по селам проехать, люди сильно возмущены, и все хотят подписаться!" - сообщила в комментариях к видео elena_bekuzarova. "Лично я взяла и пошла с работы и поставила подпись в их защиту", - отметила grebiotsedago.

Отец осужденного Албегова после оглашения приговора заявил о готовности прибегнуть к самым радикальным мерам, чтобы привлечь внимание властей к несправедливому, по его мнению, решению суда. Видеозапись его эмоционального выступления опубликовала _mariyamargieva в Instagram.

"Мы много куда обращались. Но все эти жалобы в итоге возвращаются к тем, на кого мы жалуемся. Теперь я хочу уже - даже если это будет против закона - чтобы Россия обратила на меня внимание! Если надо, то я как родитель не только конкретно за этого ребенка, а за всю молодежь Осетии готов даже взорвать себя, лишь бы обратили внимание", - процитировало его слова издание "Кавказ.Реалии".

Сообщество northossetia в Instagram опубликовал видео, на котором главный свидетель обвинения Андрей Катрич заявил о даче показаний под давлением. В суде Катрич изменил свои показания в пользу Албегова и Сланова. "Почему никто во внимание не берет это? Под давлением заставили дать ложные показания", - недоумевает atarova_zarema.