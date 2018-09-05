Женщина обвинена в попытке продать младенца в Кабардино-Балкарии

05 сентября 2018, 08:17

Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, которая на территории Кабардино-Балкарии пыталась продать свою новорожденную дочь.

Дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.

"По версии следствия, 20 июля 2016 года в родильном отделении одной из соседних республик обвиняемая родила ребенка... с жительницей Кабардино-Балкарской Республики была заключена договоренность о продаже ей малолетнего ребенка", - говорится в сообщении, опубликованном 4 сентября на сайте Следственного управления СК по Кабардино-Балкарии.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б", "з" ч.2 ст.127.1 УК РФ, которое наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

В сообщении на сайте Следкома Кабардино-Балкарии не указано, жительницей какой республики является обвиняемая, но при этом уточняется, что "31 июля 2016 года женщина прибыла в город Нарткала Урванского района КБР, где должна была передать ребенка".

Как сообщал "Кавказский узел", 28 марта суд арестовал уроженку Чечни, подарившую новорожденного ребенка жительнице Урванского района Кабардино-Балкарии.