05 сентября 2018, 08:17

Женщина обвинена в попытке продать младенца в Кабардино-Балкарии

Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, которая на территории Кабардино-Балкарии пыталась продать свою новорожденную дочь. 

Дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.

"По версии следствия, 20 июля 2016 года в родильном отделении одной из соседних республик обвиняемая родила ребенка... с жительницей Кабардино-Балкарской Республики была заключена договоренность о продаже ей малолетнего ребенка", - говорится в сообщении, опубликованном 4 сентября на сайте Следственного управления СК по Кабардино-Балкарии.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б", "з" ч.2 ст.127.1 УК РФ, которое наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

В сообщении на сайте Следкома Кабардино-Балкарии не указано, жительницей какой республики является обвиняемая, но при этом уточняется, что "31 июля 2016 года женщина прибыла в город Нарткала Урванского района КБР, где должна была передать ребенка".

Как сообщал "Кавказский узел", 28 марта суд арестовал уроженку Чечни, подарившую новорожденного ребенка жительнице Урванского района Кабардино-Балкарии.   

Примечание:

"Жительница Кабардино-Балкарии обвинена в убийстве младенца", "Нальчанка заподозрена в продаже новорожденного сына", "Дело о продаже новорожденного в Нальчике дошло до суда". 

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