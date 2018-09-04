Суд арестовал четвертого фигуранта по делу братьев Магомедовых

04 сентября 2018, 22:03

По делу дагестанских предпринимателей Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестован бывший начальник департамента экономической безопасности АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Роман Грибанов.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября Московский городской суд признал законным продление ареста братьям Магомедовым, а также бывшему директору компании "Интекс" Артуру Максидову до 5 ноября.

Совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор от Смоленской облсти Магомед Магомедов, находятся под стражей в Москве с 31 марта. Магомедовых обвиняют в организации преступного сообщества, в мошенничестве и хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ними по этому же делу арестован и бывший директор входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов.

Заседание Тверского суда Москвы по делу Романа Грибанова состоялось сегодня. Защита просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест либо залог, однако следствие выступило против. Сам же Грибанов заявил о готовности сотрудничать со следствием, сообщает "Росбалт".

Грибанов подозревается в хищении денежных средств ОЗК "при исполнении контрактов по покупке, поставке, перевалке, накоплению и экспедированию зерновых грузов". Это один из эпизодов дела Магомедовых, сообщает со ссылкой на материалы дела "Интерфакс". Следствие вменяет Грибанову нарушение ч. 4 ст. 159, а также ч. 3 ст. 210 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Грибанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 ноября", - сказал представитель суда, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, по мнению опрошенных "Кавказский узлом" политологов, часть жителей Дагестана негативно оценивает уголовное преследование братьев Магомедовых, так как" с сочувствием относится к ним".