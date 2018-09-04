04 сентября 2018, 18:30

Сотрудник центра "Э" заподозрен в пытках жителя Карачаево-Черкесии

Замначальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму в СКФО подозревается в пытках задержанного с целью выбить признательные показания.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа следствие начало проверку по сообщению местного жителя о пытках, примененных к нему силовиками, которые требовали дать признательные показания. Судмедэкспертиза выявила у 38-летнего потерпевшего "кровоподтеки затылочной области и века левого глаза", а также след от проводника электротока.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено против замначальника отдела ЦПЭ по СКФО, который, по словам потерпевшего, присутствовал при пытках, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии.

"Устанавливается круг свидетелей, запрошены характеризующие материалы на ряд сотрудников Центра по противодействию экстремизму", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

По состоянию на 18.30 мск 4 сентября на сайте главного управления МВД по СКФО нет информации об этом деле. Комментариями от подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" также не располагает.

Примечание:

"Оперативник ингушского центра "Э" открестился от участия в задержании Альберта Хамхоева", "Свидетели подтвердили версию Альберта Хамхоева о подброшенном ему оружии", "День поддержки жертв пыток напомнил о резонансных делах на Северном Кавказе".

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