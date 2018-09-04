Сотрудник МЧС. Фото © Sputnik / Murad Orujov https://ru.sputnik.az/incidents/20180705/416066643/azerbaijan-tes-mingechevir-pozhar.html

04 сентября 2018, 18:10

Глава "Азерэнерджи" лишился должности после аварий на ТЭС в Мингячевире

Президент Азербайджана сегодня освободил Этибара Пирвердиева от должности руководителя ОАО "Азерэнерджи". Причиной названы аварии на Мингячевирской ТЭС в начале июля, повлекшие энергетический блэкаут в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 июля на электростанции в Мингячевире произошла авария, после которой весь Азербайджан на несколько часов остался без света. Вечером того же дня из-за новой аварии на ТЭС произошло еще одно массовое отключение света в Баку и ряде регионов страны. 5 июля появилась информация о новом ЧП на аварийной ТЭС - пожаре. Руководство компании "Азерэнерджи" заявило, что оборудование выходило из строя в связи с аномальной жарой.

Перебои с электричеством в Азербайджане привели к проблемам со снабжением водой. Отключение электричества вечером 3 июля в Баку вызвало остановку метро. Пассажиры были эвакуированы из застрявших в тоннелях поездов. Эвакуация людей проводилась в условиях экстремальной жары, 19 человек пожаловались на плохое самочувствие, шестеро были госпитализированы. К 6 июля все пострадавшие были выписаны из больницы.

Ильхам Алиев 4 сентября подписал распоряжение об освобождении Этибара Пирвердиева с должности президента  ОАО "Азерэнерджи", говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

Согласно другому сообщению администрации президента, Пирвердиев освобожден от должности в связи с аварией на Мингячевирской ТЭС 3 июля.

В сообщении напоминается, что 3 июля после аварии на Мингячевирской ТЭС для расследования причин блэкаута по поручению президента Азербайджана была создана специальная госкомиссия.

Госкомиссия с участием специалистов соответствующих госструктур, а также с привлечением местных и зарубежных экспертов "серьезно расследовала причины" блэкаута и подготовила "всестороннее заключение, указав в выводах недостатки, приведшие к сбою в энергосистеме Азербайджана", отмечается в сообщении.

Среди основных причин ЧП названы "неготовность "Азерэнерджи" к аварийным ситуациям", "технические и ряд других недостатков в деятельности структуры", неспособность компании "адекватно реагировать на чрезвычайные ситуации".

Президент, ознакомившись с заключением комиссии, освободил Пирвердиева с поста главы ОАО "Азерэнерджи", подчеркивается в сообщении администрации президента Азербайджана.

Новым главой "Азерэнержи" назначен Балабаба Рзаев, занимавший до этого пост главы ОАО "Азеришыг" (Азерсвет).

Отметим, что ОАО "Азерэнерджи" является компанией, управляющей энергетическими мощностями страны, с полным пакетом акций у государства. ОАО "Азеришыг" - акционерное общество также с полным пакетом акций у государства, оно управляет энергораспределительными сетями Азербайджана.

Примечание:

"20 человек пострадали во время рекордной жары в Баку", "Энергетики извинились перед жителями Азербайджана за новое отключение света", "Восстановлено электроснабжение жителей востока Азербайджана".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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