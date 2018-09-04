04 сентября 2018, 17:33

Армянские виноградари разблокировали дорогу на Ереван

Виноградари, перекрывшие сегодня дорогу в Армавирской области в знак протеста против снижения закупочных цен на виноград, пригрозили новыми акциями протеста.

"Кавказский узел" информировал, что виноградари Армавирской области требуют повышения закупочных цен на виноград.

Фермеры, протестовавшие с раннего утра, прекратили акцию и разблокировали дорогу Ереван - Армавир. Они заявили, что в 08:30 (07:30 мск) 5 сентября соберутся перед зданием областной администрации, чтобы рассказать о своих проблемах губернатору.

Они отметили, что не прекратят акции протеста, пока проблема с закупочными ценами на виноград не будет решена, передает корреспондент "Кавказского узла", посмотревший прямую трансляцию на армяноязычном сайте "Радио Азатутюн".

"Кавказский узел" не располагает комментариями представителей коньячных заводов относительно требований виноградарей.

Примечание:

"Министр сельского хозяйства Армении пообещал фермерам решить вопрос сбыта урожая", "Экспортеры сельхозпродукции попросили власти Армении поддержать производителей", "Карапетян: Армения экспортировала в этом году на 21 тысячу тонн меньше абрикосов".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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