Армянские виноградари разблокировали дорогу на Ереван

04 сентября 2018, 17:33

Виноградари, перекрывшие сегодня дорогу в Армавирской области в знак протеста против снижения закупочных цен на виноград, пригрозили новыми акциями протеста.

"Кавказский узел" информировал, что виноградари Армавирской области требуют повышения закупочных цен на виноград.

Фермеры, протестовавшие с раннего утра, прекратили акцию и разблокировали дорогу Ереван - Армавир. Они заявили, что в 08:30 (07:30 мск) 5 сентября соберутся перед зданием областной администрации, чтобы рассказать о своих проблемах губернатору.

Они отметили, что не прекратят акции протеста, пока проблема с закупочными ценами на виноград не будет решена, передает корреспондент "Кавказского узла", посмотревший прямую трансляцию на армяноязычном сайте "Радио Азатутюн".

"Кавказский узел" не располагает комментариями представителей коньячных заводов относительно требований виноградарей.