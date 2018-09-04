Власти дали полмиллиарда рублей на больницы в Северной Осетии

04 сентября 2018, 16:16

На строительство и реконструкцию четырех больниц в Северной Осетии направлено 499,9 миллиона рублей, сообщила сегодня пресс-служба правительства России.

Бюджетные ассигнования выделены из резервного фонда правительства. Согласно пояснительной записке к распоряжению, деньги предназначены для строительства поликлиники в Моздокском районе, реконструкцию Ардонской центральной районной больницы и строительство амбулаторий в селах Сунжа и Тарское Пригородного района.

Документ, опубликованный сегодня на сайте правительства, датирован 1 сентября.

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал о проблемах в больницах Северной Осетии. Так, 8 августа сотрудницы больницы во Владикавказе провели акцию протеста, заявив, что руководство сократило им зарплату, размер которой стал значительно меньше прожиточного минимума.

18 июля прокуратура республики заявила, что нарушения санитарных норм в одной из районных больниц в Северной Осетии могут привести к заражению и даже смерти пациентов.