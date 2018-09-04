Капельница. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

04 сентября 2018, 16:16

Власти дали полмиллиарда рублей на больницы в Северной Осетии

На строительство и реконструкцию четырех больниц в Северной Осетии направлено 499,9 миллиона рублей, сообщила сегодня пресс-служба правительства России.

Бюджетные ассигнования выделены из резервного фонда правительства. Согласно пояснительной записке к распоряжению, деньги предназначены для строительства поликлиники в Моздокском районе, реконструкцию Ардонской центральной районной больницы и строительство амбулаторий в селах Сунжа и Тарское Пригородного района.

Документ, опубликованный сегодня на сайте правительства, датирован 1 сентября.

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал о проблемах в больницах Северной Осетии. Так, 8 августа сотрудницы больницы во Владикавказе провели акцию протеста, заявив, что руководство сократило им зарплату, размер которой стал значительно меньше прожиточного минимума.

18 июля прокуратура республики заявила, что нарушения санитарных норм в одной из районных больниц в Северной Осетии могут привести к заражению и даже смерти пациентов.

Примечание:

"Жители Владикавказа заявляют о больших задержках в работе скорой помощи", "Жители Северной Осетии обеспокоены дефицитом качественной медпомощи", "В Северной Осетии медики клинической больницы объявляют забастовку из-за задержек зарплаты".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 сентября 2018, 18:10

04 сентября 2018, 17:52

04 сентября 2018, 17:33

04 сентября 2018, 16:58

  • Житель Ингушетии осужден за пособничество боевикам

    Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии жителя Ингушетии Ахмета Балоева, признав его виновным в помощи боевикам запрещенной в России судом террористической организации "Имарат Кавказ".

04 сентября 2018, 16:16

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости