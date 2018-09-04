Сторонники Албегова и Сланова блокировали здание суда

04 сентября 2018, 14:41

Около 100 сторонников осужденных за избиение офицеров в Южной Осетии блокировали выходы из суда во Владикавказе, приговорившего Зелима Албегова и Арсена Сланова к реальным срокам заключения.

Как писал "Кавказский узел", в ходе прений 28 августа прокурор попросил для военнослужащих Зелима Албегова и Арсена Сланова 2 и 3,5 года условно. Подсудимые отказались признать вину.

Дело сержантов Зелима Албегова и Арсена Сланова - военнослужащих российской базы, расположенной в Южной Осетии, обвиненных в избиении офицеров, - которое слушалось Владикавказским гарнизонным военным судом, вызвало большой общественный резонанс.

Военнослужащие Албегов и Сланов получили сегодня по решению суда реальные сроки. Зелим Албегов приговорен к 3 годам лишения свободы, Арсен Сланов к 1 году и 8 месяцам, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствующий на заседании.

По его данным, у здания Владикавказского гарнизонного военного суда собрались родственники осужденных и сочувствующие им, более 100 человек.

Собравшиеся блокируют выходы из здания, чтобы не допустить вывоза осужденных. Вокруг суда также много сотрудников полиции и службы судебных приставов, передает в 14.14 мск корреспондент "Кавказского узла" с места событий.