Армянские виноградари перекрыли дорогу на Ереван

04 сентября 2018, 15:27

Коньячные заводы в Армавирской области значительно снизили закупочные цены на виноград, заявили местные фермеры, в знак протеста перекрыв сегодня трассу, ведущую в Ереван. Власти собрали совещание с представителями заводов.

По словам фермеров, армавирский филиал Ереванского коньячного завода объявил о снижении закупочных цен на виноград до 120-130 драмов (0,25-0,27 доллара), то есть вплоть до себестоимости винограда.

"Цены на лекарства повысили, на дизельное топливо повысили - никто ничего не говорил. Решили закупать по 160 драмов (0,33 доллара), затем вдруг снизили до 140 драмов (0,29 доллара), а теперь говорят, что завтра установят новую цену", - цитирует одного из протестующих "Радио Азатутюн".

Вице-губернатор Армавирской области Гагик Габриелян подтвердил снижение заводом закупочных цен. "Необходимо связаться с руководством французского завода, сделать предложение о том, чтобы закупка проводилась по прежней цене - 160-170 драмов", - приводит его слова издание. Габриелян заявил протестующим, что правительство уже проводит совещание с представителями коньячных заводов.

Руководство коньячного завода не идет на уступки, заявил участник акции протеста Карен Сисакян. "Мы перекрыли дорогу, хотим решить вопрос. Директор коньячного завода вышел и сказал, что это окончательная цена, которую они могут предложить", - цитирует его слова "Sputnik Армения".

Если проблема не будет решена, фермеры готовы устроить на дороге сидячий пикет, со ссылкой на Карена Сисакяна информирует армянское издание "Панорама".

"Кавказский узел" не располагает комментариями представителей коньячных заводов Армавирской области относительно требований фермеров.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2015-2017 годах армянские виноградари неоднократно протестовали, требуя погашения долга от закупщиков винограда. Фермеры обвиняли в сложившейся ситуации власти страны, однако Минсельхоз Армении не признал своей ответственности.