Денежные купюры. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

04 сентября 2018, 12:40

Жертвы банды Цапков получили 31 миллион компенсаций

Сожительница Сергея Цапка, не дожидаясь решения суда о выплате компенсаций родственникам жертв "кущевской" группировки, перевела им 31 миллион рублей, сообщил сегодня адвокат потерпевших.

"Кавказский узел" информировал, что 1 февраля потерпевшие получили 119 миллионов со счетов матери Сергея Цапка. Еще 31 миллион судебные приставы требовали взыскать с лидера "кущевской" группировки Анжелы-Марии Цапок. Ее имущество было арестовано, однако 1 июня суд снял арест с особняка и автомобиля Анжелы-Марии Цапок, а 10 июня оставил под арестом лишь 500 тысяч из шести миллионов рублей на ее банковском счете.

Сергей Цапок, признанный судом лидером "кущевской" группировки, и еще два обвиняемых по делу об убийстве 12 человек в доме кубанского фермера Аметова были 19 ноября 2013 года приговорены к пожизненному заключению.  7 июля 2014 года Сергея Цапка обнаружили в камере мертвым, сообщается в материале "Кавказского узла" "Банда Цапков".

Заявление пристава о взыскании 31 миллиона рублей в пользу потерпевших Октябрьский районный суд Краснодара должен был рассматривать сегодня, сообщил адвокат потерпевших Максим Кошелев. Пристав намеревался доказать, что Сергей и Анжела-Мария Цапки фактически состояли в браке, однако она до суда согласилась выплатить деньги потерпевшим, со ссылкой на адвоката информировало сегодня РИА "Новости".

"Она хочет прекратить все споры, связанные с ней и ее детьми. Мы не возражаем, мы с ней и ее адвокатом об этом говорили еще два года назад. Они перевели всю сумму на счет приставов, 31 млн рублей. Вчерашним числом [выплаты] распределены между потерпевшими", - цитирует сегодня Максима Кошелева ТАСС.

На сайте Октябрьского райсуда Краснодара по состоянию на 12:40 мск 4 сентября нет информации о том, было ли отменено сегодняшнее заседание по заявлению пристава. Комментариями самой Анжелы-Марии Цапок или ее представителей "Кавказский узел" также не располагает.

С подробностями расследования убийства в станице Кущевской и последовавших за ним отставок можно ознакомиться в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Дело банды Цапка". Связанные с ходом судебного разбирательства по делу материалы размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кущёвская резня".

Примечание:

"Бастрыкин назвал   представителей местной власти ответственными за массовое убийство в   Кущевской", "Массовое   убийство в Кущевской - следствие слабости местной власти, отмечают   наблюдатели", "Адвокат  подозреваемого по делу об убийстве в Кущевской не знает, где ее  подзащитный".

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