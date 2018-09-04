04 сентября 2018, 10:32

Четыре человека погибли при ДТП в Дагестане

В результате аварии в Кумторкалинском районе Дагестана погибли четыре человека.

В аварии, которая произошла сегодня в 08.30 мск на федеральной дороге "Кавказ", от полученных травм четверо погибли на месте, информация о пострадавших уточняется, ссылается на сотрудника ГУ МВД по республике "РИА Новости".

Столкнулись два легковых автомобиля, сообщил со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану "Интерфакс".

На официальных сайтах МВД по Дагестану и Главного управления МЧС по Дагестану информации о ДТП на 10 часов сегодня нет.

"Кавказский узел" писал, что 29 августа 11 человек пострадали при столкновении маршрутного такси с грузовиком в Кизлярском районе.

Примечание:

"Четыре человека пострадали в ДТП с военным "Уралом" и "Газелью" в Ингушетии", "Два человека стали жертвами ДТП с полицейской машиной в Ингушетии", "Три человека пострадали при ДТП со "скорой" в Ингушетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 сентября 2018, 11:40

04 сентября 2018, 10:32

04 сентября 2018, 10:19

  • Азербайджан указал на 73 обстрела за сутки

    Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск за минувшие сутки был нарушен с использованием крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

04 сентября 2018, 09:41

04 сентября 2018, 09:22

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости