Четыре человека погибли при ДТП в Дагестане

04 сентября 2018, 10:32

В результате аварии в Кумторкалинском районе Дагестана погибли четыре человека.

В аварии, которая произошла сегодня в 08.30 мск на федеральной дороге "Кавказ", от полученных травм четверо погибли на месте, информация о пострадавших уточняется, ссылается на сотрудника ГУ МВД по республике "РИА Новости".

Столкнулись два легковых автомобиля, сообщил со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану "Интерфакс".

На официальных сайтах МВД по Дагестану и Главного управления МЧС по Дагестану информации о ДТП на 10 часов сегодня нет.

"Кавказский узел" писал, что 29 августа 11 человек пострадали при столкновении маршрутного такси с грузовиком в Кизлярском районе.