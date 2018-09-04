04 сентября 2018, 10:32
Четыре человека погибли при ДТП в Дагестане
В результате аварии в Кумторкалинском районе Дагестана погибли четыре человека.
В аварии, которая произошла сегодня в 08.30 мск на федеральной дороге "Кавказ", от полученных травм четверо погибли на месте, информация о пострадавших уточняется, ссылается на сотрудника ГУ МВД по республике "РИА Новости".
Столкнулись два легковых автомобиля, сообщил со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану "Интерфакс".
На официальных сайтах МВД по Дагестану и Главного управления МЧС по Дагестану информации о ДТП на 10 часов сегодня нет.
"Кавказский узел" писал, что 29 августа 11 человек пострадали при столкновении маршрутного такси с грузовиком в Кизлярском районе.
"Четыре человека пострадали в ДТП с военным "Уралом" и "Газелью" в Ингушетии", "Два человека стали жертвами ДТП с полицейской машиной в Ингушетии", "Три человека пострадали при ДТП со "скорой" в Ингушетии".
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