04 сентября 2018, 07:43

Глава Пенсионного фонда в Каспийске обвинен в мошенничестве

Передано в суд дело бывшего руководителя отделения Пенсионного фонда России в Каспийске, который обвиняется в получении чуть менее 800 тысяч рублей за назначение пенсий по старости и инвалидности, сообщила прокуратура.

"Кавказский узел" писал, что 16 августа следствие заявило о том, что начальник отделения Пенсионного фонда России в Каспийске был заподозрен в мошенничестве и коммерческом подкупе после того, как в 2014 году взял деньги за назначение родственникам подчиненной досрочных пенсий.

За решение вопроса об установлении пенсий по старости и по инвалидности от пяти человек он получил 780 тыс. рублей, сообщила 3 сентября прокуратура Дагестана на своем сайте. 

Бывший глава подразделения Пенсионного фонда обвинен по статьям о мошенничестве (ч. 3 ст.159 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ), дело направлено в Каспийский городской суд, уточнило ведомство.

Отметим, что по статье о мошенничестве предусмотрено максимальное наказание до шести лет лишения свободы, по статье о коммерческом подкупе - до девяти лет лишения свободы.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно позиции прокуратуры не поступало.

"Кавказский узел" публикует новости о кадровых чистках в республике, которые проводятся там с января,  на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Подозреваемый по делу бюро медэкспертизы задержан в Дагестане", "Жительница Дагестана осуждена за хищение из Пенсионного фонда", "Житель Дагестана осужден за мошенничество с пенсией".

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