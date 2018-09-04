04 сентября 2018, 06:56

Азербайджанский пограничник погиб на границе с Грузией

На таможенно-пропускном пункте "Сыныг керпю" под колесами грузового автомобиля погиб прапорщик Государственной пограничной службы Азербайджана.

Пограничник остановил на азербайджанской части таможенно-пропускного пункта "Сыныг керпю" ("Красный мост") грузовой автомобиль для проверки документов, пишет сегодня Trend.

Водитель вышел из автомобиля, и в этом время машина из-за неполадок в тормозной системе начала движение. Автомобиль наехал на пограничника, стоявшего перед ним, в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает "Спутник-Азербайджан".

По факту гибели сотрудника пограничной службы возбуждено уголовное дело.

Примечание:

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