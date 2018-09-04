Жители Теречного ответили отказом на уговоры чиновников отправить детей в школу

04 сентября 2018, 06:06

Визит районных чиновников в село Теречное Хасавюртовского района Дагестана, где родители отказались отправлять детей в старую разваливающуюся школу, не дал результатов. Гарантий того, что новая школа будет построена, селяне не получили, рассказали сами жители Теречного. Старое здание не только не соответствует нормам, но и представляет угрозу для жизни детей, заявляют селяне.

Как сообщал "Кавказский узел", в селе Теречное большая часть учеников проигнорировала День знаний. Всего в школе должны учиться 300 учеников, но 250 детей родители оставили дома в знак протеста против обучения в ветхой турлучной постройке.

Сообщение об аварийном состоянии школы в селе Теречном поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "В школе не то что детей учить, скотину держать нельзя! Потому что школа старая, турлучная постройка, вот-вот разрушится", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Школу в селении Теречном 3 сентября посетила представительная делегация, в состав которой входили чиновники районного масштаба, сотрудники силовых структур, прокуратуры, всего около 20 человек. Возглавляли гостей из Хасавюрта первый заместитель главы администрации Хасавюртовского района Загир Боташев и начальник управления образования этого же района Абдула Абдулаев. Об этом корреспонденту «Кавказского узла» сообщил житель Теречного Арсен Саидов.

По его словам, сначала приехавшие зашли в здание школы. «Заглянули в классы, где на занятия пришло около 30 учеников, в основном дети учителей и их родственников. Потом кавалькада иномарок увезла чиновников и силовиков в администрацию села», - рассказывает Арсен.

В администрации чиновники встретились с местными жителями, однако селяне остались недовольны итогами встречи. О визите чиновников и силовиков местных жителей никто не предупредил, поначалу их приезд люди восприняли как акцию устрашения, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Гульжанат Ахмедова, чьи дети также должны учиться в школе Теречного.

«Мы давно хотели, чтобы с нами встретились чиновники республиканского и районного масштаба. Ведь проблем у нашей школы накопилось много и на протяжении долгих лет эти проблемы не решаются, а нас, учеников и их родителей, кормят одними обещаниями. Однако об этом визите нам никто не сказал», - говорит Гульжанат.

Как писал "Кавказский узел", школьники и их родители несколько лет ожидают строительства новой школы взамен турлучной постройки полувековой давности в Теречном. В этом году строительство школы в селе началось, но было остановлено из-за выявленных нарушений. Из-за нехватки учебных классов в этом году школа отказала в приеме двадцати детей.

Когда родители школьников, узнав по «сарафанному радио» о приезде чиновников, отправились в администрацию села, им преградили дорогу полицейские и попросили показать паспорта.

«Какой паспорт? Что, у нас в селе в связи с тем, что мы детей в школу не пускаем, ввели КТО? И как можно решать школьные проблемы без нас, матерей?» - возмущенно рассказывает Гульжанат.

Родители школьников все-таки прошли в администрацию, однако, по словам Гульжанат Ахмедовой, от чиновников «ничего путного услышать не удалось».

Она рассказала, что ее старший сын уже окончил школу и все 11 лет занятия в школе были в три смены. «На пересменку отводилось пять минут. За это время ни о каком проветривании классного помещения не могло быть и речи. Дети сидели в переполненных классах потные, часто возвращались из школы с головной болью. У меня сын высокий, а сидел за партой, предназначенной для учеников начальной школы. Сколько раз мы писали о том, что в нашем селе, где год от года становится все больше детей, нужна новая школа. Но в ответ одни обещания и отписки», - говорит Гульжанат.

По мнению Арсена Саидова, краткосрочный визит чиновников совместно с представителями силовых структур был сделан скорее для галочки и для отчета перед вышестоящим начальством, мол, с населением на выезде была проведена соответствующая работа. «Главная задача этого визита была уговорить родителей, чтобы те отправили детей в школу. Видимо, для этого Абдулой Абдулаевым была прочитана популярная лекция о пользе знаний и о том, как знания помогают сделать карьеру, как ему, например, стать начальником управления образования... родители не собираются отправлять детей в школу и рисковать их жизнью и здоровьем», - говорит Саидов.

Жители села были приглашены в администрацию Хасавюрта на переговоры. Как сказал Анвер Ибрагимов, от переговоров не получили ожидаемого результата ни чиновники, ни селяне.

«Сельчанам нужна твердая гарантия от правительства республики, что школа не станет долгостроем, и будет введена в строй в сентябре 2019 года. Пока что такой гарантии жители Теречного никогда ни от кого не получали. Были одни обещания», - сказал Анвер Ибрагимов.

Объяснения районных чиновников вызвали негодование селян

Поле резонанса, вызванного сообщением о скандальном отказе отправлять детей на празднование 1 сентября, пресс-служба администрации района заявила, что распространяемые в сети сведения "устарели".

"Как и во всех образовательных учреждениях района, 1 сентября в с.Теречное прошла торжественная линейка с участием всех школьников. Распространяемые фотографии - годичной давности, они были сделаны до ремонта, проведённого к 1 сентября. При этом необходимо отметить, что здание действительно не соответствует современным требованиям. Именно благодаря усилиям врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева в Федеральную программу «Создание дополнительных ученических мест» было включено строительство школы в с. Теречное, которое было начато уже в этом году. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2019 г. Родители и дети села много лет ждали этого события, поэтому с пониманием относятся к необходимости подождать ещё немного, и ни о каком бойкоте первого учебного дня не было и речи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.

Жители села раздражены этим релизом.

На праздновании Дня знаний было от силы 50 человек, утверждает Гульжанат Ахмедова. «Было больше шаров, чем детей, а от 9-го «А» класса на линейке сиротливо стояли две девочки и два мальчика», - сказала она.

«Меня шокировало сообщение на сайте администрации района, где говорится, что первого сентября все ученики принимали участие праздновании в Дня знаний, а это 300 человек! Хотела спросить приехавших, те, кто это писал, были слепыми?... На линейке было от силы 40-50 человек, а первоклашек вместо 48 было всего 11 ребятишек», - возмущается Люба Баширова.

Родители запрещают детям ходить в школу из соображений безопасности

3 сентября, в первый учебный день, большинство детей также не пришли на учебу. У жительницы села Макки трое детей не пошли первого сентября в школу, и, как она уверяет, дети и дальше будут находиться дома. Макка рассказала, что ее младшая дочка должна была пойти в этом году в первый класс.

«Дочка готовилась, собрала ранец, сама нагладила себе форму. Но я решила, в школу мои дети не пойдут до тех пор, пока не будет наведен порядок на стройплощадке. Пока я не получу письменную гарантию правительства республики, что в 2019 году наши дети все-таки получат новую школу», - говорит Макка.

Она рассказала, что 3 сентября на ее глазах порывом шквального ветра с какого-то сооружения на стройке сорвало металлические листы и они с грохотом «приземлились» вблизи школьного здания. «Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы была перемена и во дворе были бы дети», - говорит женщина.

Даже находясь в помещении можно получить травму или увечье, утверждает Анвар Ибрагимов.

«В другом корпусе, таком же старом, как и эта школа, и который был 10 лет под замком как непригодный ни для чего, даже для сарая, вдруг стали что-то там реставрировать, чтобы проводить в этом корпусе уроки физкультуры. Но при этом детям сказали, что нельзя сильно прыгать, быстро бегать, а то можно получить травму. Недавно там поломала ногу техничка. Она не совершала резких движений, просто под ней провалился пол», - говорит Анвар.