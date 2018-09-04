04 сентября 2018, 04:11

Суд отказался изменить меру пресечения братьям Магомедовым

Московский городской суд признал законным продление меры пресечения в виде ареста дагестанским предпринимателям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также бывшему директору компании "Интекс" Артуру Максидову. 

Как писал "Кавказский узел", 1 августа Тверской суд Москвы продлил до 5 ноября арест братьев Магомедовых и Артура Максидова. Также суд признал законным арест активов и счетов 36 компаний по их делу. 

Совладельцы группы компаний "Сумма" - бывший сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов и его брат Зиявудин Магомедов - обвиняются в организации преступного сообщества и мошенничестве. Вместе с ними по этому делу также арестован бывший директор входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов. В ходе обысков правоохранители изъяли у Магомедовых более одного миллиона долларов.  

Рассмотрение жалобы на продление ареста Магомедовым и Максидову состоялось 3 сентября. Адвокаты просили отпустить обвиняемых под домашний арест, следствие выступило против, сообщает РИА "Новости"

Защитники в своей жалобе заявили, что "в материалах дела нет документов, доказывающих причастность обвиняемых к преступлениям", а также сочли, что "суд первой инстанции не учел данные о семейном положении мужчин", .

Присутствовавший на заседании суда следователь указал на то, что "продолжается проверка причастности обвиняемых к новым преступлениям".

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - огласил свое решение судья Дмитрий Монекин, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказский узлом" политологи заявили, что часть жителей Дагестана негативно оценивает уголовное преследование братьев Магомедовых.

Биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова опубликованы в разделе "Кавказского узла"  "Персоналии". 

Примечание:

"Суды оставили под арестом братьев Магомедовых и их активы", "Статья о братьях Магомедовых вызвала конфликт редакции Forbes с издателем", "Источники сообщили о допросе Зиявудина Магомедова".

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