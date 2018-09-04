Васильев сменил главу агентства по инвестициям Дагестана

04 сентября 2018, 00:21

Башир Магомедов освобожден от должности руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа несколько неназванных источников в правоохранительных органах сообщили о задержании Башира Магомедова. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан работает с 22 января 2016 года. Оно занимается государственной политикой в сфере поддержки и развития предпринимательства и презентационно-выставочной деятельности, а также привлечением инвестиций, сказано на сайте ведомства.

Указ временно исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева об увольнении Магомедова вступил в силу 3 сентября.

"Освободить Магомедова Башира Ибрагимовича от должности руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан по собственному желанию", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы Дагестана.

Другим указом, который также опубликован 3 сентября на сайте главы Дагестана, Владимир Васильев назначил врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Гаджи Гасанова.

На сайте Агентства по состоянию на 00.20 мск нет информации о смене руководства.

На тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" "Кавказский узел" публикует новости об арестах и увольнениях чиновников в Дагестане.