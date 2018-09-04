Суд Краснодара вынес приговор об убийстве трех детей и их бабушки

04 сентября 2018, 08:39

Мать и сын Елена и Денис Даниловы признаны виновными в убийстве женщины и троих несовершеннолетних детей в Краснодаре. Мужчина приговорен к пожизненному заключению.

Как писал "Кавказский узел", убийство пожилой женщины и троих детей - мальчика 11 лет и девочек семи и девяти лет - произошло 28 июля 2016 года в частном доме в Краснодаре. 30 июля по подозрению в убийстве был арестован на то время 28-летний сосед погибших Денис Данилов.

По данным следствия, Елена Данилова настроила своего сына против соседей, с которыми у нее часто возникали бытовые конфликты. Мужчина, вооружившись кинжалом и топором, проник в соседский дом и убил 65-летнюю женщину и троих ее внуков. Следствие считает, что в момент убийства Данилова оказывала сыну пособничество. После задержания Дениса Данилова его мать, пытаясь избежать такой же участи, передала следователю взятку в размере 50 тысяч рублей, после чего сама была задержана.

"Суд признал вину в совершении преступлений ("убийство" и "дача взятки должностному лицу") доказанными. Суд установил, что убийство было заранее спланировано. Материалами дела подтверждено участие Даниловой в убийстве как подстрекательницы", – говорится в приговоре, выдержки из которого 3 сентября приводит ki-news.ru.

Согласно решению суда, Денис Данилов приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима. Елене Даниловой назначено 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Также суд постановил выплатить потерпевшей стороне компенсацию общей суммой 20 миллионов рублей и штраф в пользу государства в размере 1 млн руб.

Денис Данилов обвинялся по ст.139 ("Нарушение неприкосновенности жилища") ч.2 и ст.105 ("Убийство") ч.2 п.п.а,в,д УК РФ. Максимальное наказание по статье об убийстве предусматривает смертную казнь. Елена Данилова обвинялась по ст.137 ч.1; ст.291 ч.3; ст.33 ч.4-ст.105 ч.2 п.п.а,в,д УК РФ.

"Подозреваемые изворачиваются, выдумывают разные небылицы. Они готовились к совершению преступления, приняли определенные меры к тому, чтобы нельзя было их изобличить, но все раскрылось", - сказал адвокат потерпевшей стороны Юрий Коротченко, которого цитирует "Кубань 24".

По состоянию на 08.00 мск на сайте Краснодарского краевого суда не опубликован текст приговора в отношении Дениса и Елены Даниловых. В то же время там указано, что дело на рассмотрение суда поступило 5 июля 2017 года, а приговор был вынесен судьей Владимиром Дзюбенко 3 сентября 2018 года.

Комментариев от представителей Даниловых относительно приговора пока не поступало.

Напомним, 27 июля Краснодарский краевой суд признал Юрия Корниенко заказчиком и еще четверых человек исполнителями убийства бизнесмена Владимира Атрощенко и его жены в июле 2016 года. Обвиняемые были приговорены к срокам от 4,5 до 23 лет.