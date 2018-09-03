Мужчина угрожал взорвать гранату на улице в Сухуме

03 сентября 2018, 22:22

Мужчина на проспекте Мира в Сухуме пытался привести в действие гранату, милиционеры заставили людей покинуть улицу, сообщили местные жители. Человек с гранатой задержан, сообщили в МВД.

Жители Сухума услышали громкие крики и стрельбу на проспекте Мира, милиционеры заставили всех зайти в дома, сообщили горожане корреспонденту "Кавказского узла".

"Я вышла из дома, потому что услышала громкие крики, стрельбу. Милиционеры предупреждали прохожих, чтобы они покинули улицу", - сказала жительница одного из домов на проспекте Мира.

По ее словам, мужчина с гранатой в руках бежал со стороны парка Воронова по проспекту и пытался привести гранату в действие. "Он то ли себя хотел взорвать, то ли прохожих, но милиционерам удалось его задержать", - пояснила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

"Я выходила из магазина и вдруг услышала выстрелы. Люди кричали, милиционеры бегали и просили всех зайти в дома, покинуть улицу. Было очень страшно", - сообщила другая жительница Сухума корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина задержан, он находится в управлении внутренних дел и проходит освидетельствование, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии корреспонденту "Кавказского узла".

По информации правоохранителей, у гранаты, которую держал в руках мужчина, была выдернута чека.