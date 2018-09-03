Третий подозреваемый в нападении на дом Мкртумяна задержан в Грузии

03 сентября 2018, 21:35

Полиция задержала третьего участника нападения на дом бывшего главы Кассационного суда Армении. Обвиняемый находился на территории Грузии, сообщили силовики.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 28 августа три человека в масках открыли беспорядочную стрельбу из автоматов по дому Армана Мкртумяна в селе Дзорахбюр Котайкской области. Судья получил два огнестрельных ранения.

Мкртумян подал в отставку 5 июня 2018 года. Мкртумян, проработавший в Кассационном суде почти 20 лет, объяснил свою отставку тем, что "решил уступить место молодым".

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в полиции Армении, в результате совместной армяно-грузинской оперативной работы правоохранителей сегодня в Грузии был обнаружен и задержан третий участник нападения на дом экс-председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна.

По словам сотрудника пресс-службы полиции РА, им оказался 49-летний Гагик Даноян. Суд избрал в качестве меры пресечения в отношении него арест. "Сейчас армянская сторона обговаривает с грузинской вопрос экстрадиции Данояна в Армению", - отметил сотрудник полиции.

Напомним, одного участника вооруженного нападения полиция задержала в тот же день, 28 августа, на месте преступления. Вторым участником нападения оказался 32-летний житель села Мармарашен Араратской области Армении Маис Мкртчян, который служил в полиции Армении.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от подозреваемых или их представителей.