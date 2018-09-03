Наталья Машталир. Фото Ярослава Потапова. https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_03092018_093052.html

03 сентября 2018, 20:03

На должность главного архитектора Краснодара назначена Наталья Машталир

27-летняя Машталир назначена на должность, которую ранее занимал Игорь Мазурок, задержанный по подозрению в незаконной выдаче разрешений на строительство.

Ранее "Кавказский узел" писал, что главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок был задержан 18 апреля. Его подозревают в выдаче разрешений на строительство, в ходе которого были уничтожены памятники археологии. Следователи оценили причиненный им ущерб в восемь миллионов рублей.

Наталья Машталир, как новый главный архитектор, займет должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства.

"Совершенно очевидно, что нам необходимо перевести работу в части внешнего облика города, качества, продуманности и комфорта городской среды на новый уровень. И здесь очень важна фигура главного архитектора. Именно поэтому мы делаем ставку на молодого и талантливого специалиста со своим взглядом", - сказал глава мэрии Краснодара Евгений Первышов, представляя Машталир.

27-летняя Наталья Машталир - уроженка Краснодара, в 2014 году она окончила архитектурно-строительный факультет Кубанского государственного аграрного университета. Она активно занимается общественной деятельностью - в частности, была одним из создателей и активных участников движения "Городские решения", сообщила сегодня на своем сайте администрация Краснодара.

Примечание:

"15 человек за два дня задержаны на Кубани по делам о нарушении прав дольщиков", "Вице-мэр Сочи взят под стражу", "Общественный градсовет Сочи потребовал отказаться от масштабных планов застройки курорта".

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