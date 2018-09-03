Источники сообщили о пытках 40 жителей Аргуна

03 сентября 2018, 19:38

Силовики пытали 40 задержанных в Аргуне, выбивая из них признательные показания, сообщили источники. МВД Чечни заявило, что эта информация является преднамеренной ложью.

По словам источников, в августе в Аргуне были задержаны около 40 мужчин, которых истязали, требуя признаться в причастности к вооруженному подполью.

Десятки людей содержались в одной камере размером пять на восемь метров, 23 августа их отпустили, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии".

"Информация о задержании в городе Аргуне 40 местных жителей, распространенная одним из "изданий" и впоследствии растиражированная некоторыми СМИ, не соответствует действительности. Это преднамеренная ложь и дезинформация", - цитирует сегодня заявление пресс-службы МВД Чечни ТАСС.

Таким образом, полиция Чечни констатировала и непричастность к этим задержаниям бывшего главы отдела полиции в Аргуне Аюба Катаева, о котором упоминали источники. "Аюб Катаев уволен на основании его рапорта об увольнении по собственному желанию", - приводит заявление пресс-службы МВД "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что Аюб Катаев фигурировал в расследованиях "Новой газеты" о преследовании геев в Чечне и был внесен в санкционный "список Магнитского" после требования американских сенаторов наказать виновных в задержаниях и пытках геев. В сегодняшнем сообщении МВД Чечни не уточняется, когда он перестал руководить отделом внутренних дел в Аргуне. С 20 августа этот отдел временно возглавляет Артур Алханов.

О массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о "секретной тюрьме" для геев в Аргуне "Новая газета" сообщила в апреле 2017 года. По данным "Российской ЛГБТ-сети", с начала 2017 года из Чечни уехали 125 человек, ставших жертвами преследования за свою сексуальную ориентацию. 31 августа 15 стран ОБСЕ потребовали от России представить отчет о нарушениях прав человека в Чечне, однако правозащитники усомнились в том, что эта организация может повлиять на ситуацию.