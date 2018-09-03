Моряки турецкого судна третий день голодают у берегов Краснодарского края

03 сентября 2018, 16:24

Один из членов экипажа "Риройл-2", где объявили голодовку десять моряков, находится в тяжелом состоянии, сообщил сегодня глава профсоюза моряков Ростовской области.

"Кавказский узел" информировал, что 18 июля четыре российских моряка судна "Риройл-5", задержанного в порту Азова, объявили голодовку, требуя выплатить им долги по зарплате. 23 июля стало известно, что моряки получили деньги от компании Palmali, владеющей судном, и прекратили голодовку. О долге по зарплате заявили и команды двух других судов той же турецкой компании - "Адриатик Маринер" и "Риройл-2". Эти корабли стоят в Черном море за пределами 12-мильной зоны, близ Керченского пролива.

10 членов экипажа "Риройл-2" объявили голодовку еще 1 сентября, сообщил руководитель профсоюза моряков Ростовской области Леонид Глушак. "Старший механик тяжело болен. В ближайшее время капитан судна намерен принять решение о заходе в ближайший российский порт", - сообщил Глушак. Он пояснил, что моряки хотят предложить властям арестовать судно.

Представители Palmali не раз присылали гарантийные письма с обещанием выплатить долги, отметил Леонид Глушак. "Фактически, экипаж насильно удерживается на борту - капитан не имеет права самостоятельно принимать решение о заходе судна в порт. Оно находится за 12-мильной зоной уже около четырех месяцев", - цитирует сегодня Глушака "Интерфакс".

По данным профсоюза, всего на судне находятся 11 или 12 членов экипажа. Долг турецкой компании Palmali перед ними составляет 200 тысяч долларов США, моряки не получали зарплату более девяти месяцев. Продукты, вода, медикаменты на судне имеются в минимальном количестве, информирует сегодня ТАСС.

На борту "Адриатик Маринер" питьевой воды и топлива почти не осталось. На судне также находится моряк, которому требуется медицинская помощь, со ссылкой на Азово-Донской профсоюзный комитет плавсостава Российского профсоюза моряков передает издание.

На сайте группы компаний Palmali по состоянию на 16:24 мск 3 сентября нет комментариев относительно объявленной моряками "Риройл-2" голодовки.