Аварийная посадка самолета в Сочи указала на пробелы в безопасности полетов

03 сентября 2018, 15:43

Межгосударственный авиационный комитет приступил к расшифровке черных ящиков самолета, загоревшегося при посадке в аэропорту Сочи. Власти должны пересмотреть вопросы транспортной безопасности в авиации, уверены летчики и работники сочинского аэропорта.

Как информировал "Кавказский узел", ночью 1 сентября при посадке в аэропорту Сочи загорелся Boeing со 170 пассажирами на борту. 18 человек пострадали, трое - двое детей и женщина - были госпитализированы. Женщину доставили в Краснодар и прооперировали. При эвакуации пассажиров, предположительно от сердечного приступа, умер сотрудник аэропорта.

Следствие рассматривает несколько версий аварийной посадки самолета, среди которых неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотов и техническая неисправность, сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России.

Решение о посадке в гражданской авиации принимают пилоты



Главным условием пассажирских авиаперевозок в России остается коммерческий фактор, а не безопасность полетов, уверен штурман, военный летчик с 30-летним стажем Сергей Чернышенко. Он живет недалеко от аэропорта и видел, как самолет съехал с посадочной полосы к правому берегу реки Мзымта и загорелся.

По мнению летчика, есть ряд возможных причин этого происшествия. "Погода была не летная. Пилот в такой ситуации не должен сажать самолет, а должен развернуться и отправиться на ближайший запасной аэропорт. Ближайшие аэропорты в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Но, как я полагаю, вопрос касался топлива. Любой пилот гражданской авиации завязан на ограничение в топливе. Если идет его перерасход, то сам пилот должен оплатить этот перерасход со своего кармана. Не смог посадить самолет в плохую погоду? Значит ты плохой пилот!" - отметил он.

Еще одной причиной летчик назвал принятие решения о посадке исключительно пилотами самолетов. "Пилоты, которые находятся в кабине в гражданской авиации, принимают решения самостоятельно идти на посадку в месте назначения или отправиться на запасной аэропорт. В военной авиации, если авиадиспетчер тебе отдает приказ лететь на запасной аэропорт ввиду нелетной погоды, то ты его выполняешь. В этом процессе принимает участие коллектив специалистов, которому легче оценить ситуацию, чем одному пилоту", - отметил Сергея Чернышенко.

Он также напомнил, что в день ЧП в Сочи был сильный ветер, а взлетная полоса была залита дождем. "Это значит, что при посадке самолет, говоря на авиажаргоне, "козлило". То есть, он подпрыгивал из-за того, что посадочная полоса была мокрая. Возьмите эффект мокрой дороги для автомобиля, чтобы лучше понять, что значит для огромного самолета тормозить с ветром "в спину" на мокрой посадочной полосе. Считаю, что пилот - просто герой, раз ему удалось сесть и никто не погиб. Был реальный риск в такой ситуации, что самолет вместе с пассажирами мог перевернуться", - уверен Чернышенко.

Согласно архиву сервиса meteonovosti.ru, в ночь на 1 сентября в Сочи была сильная гроза, порывы ветра составляли до 23 м/с.

Аэропорт Сочи особенно зависим от метеоусловий



Причина чрезвычайного происшествия в плохих погодных условиях и особенностях аэропорта Сочи, заявил корреспонденту "Кавказского узла" осведомленный источник.

"Несомненно, причина ЧП в плохих метеоусловиях. Сочи - особенный аэропорт. Если другие аэропорты открыты со всех сторон и можно сесть с другой стороны, к примеру против ветра, то в Сочи такой возможности нет. Зайти на посадку можно только с моря, и поэтому аэропорт Сочи очень зависим от метеоусловий и профессионализма пилотов", - рассказал на условиях анонимности сотрудник аэропорта, связанный со сферой безопасности полетов.

По его словам, пилот дважды делал попытки зайти с моря. "Кружил. Заходил, возвращался и на третий раз осмелился. Принял решение посадить самолет. Это чудо, что все закончилось благополучно. Я считаю, что в Сочи не должны разрешать посадку в недопустимых метеоусловиях. Должен быть закон на федеральном уровне. Посадочная площадка в Сочи считается одной из самых сложных в стране из всех аэропортов", - отметил он.

По словам сотрудника аэропорта, при эвакуации пассажиров умер Владимир Бегиян. "Ему было всего 58 лет. Ночью он выполнял функции руководителя аэропорта. И когда увидел то, что произошло, что самолет загорелся, он лично бросился на место ЧС и стал спасать людей. Но у него не выдержало сердце и он скончался", - рассказал источник.

Проблема экономии топлива

Экономия на топливе - одна из составляющих бизнеса в авиации, однако для пассажиров должна обеспечиваться безопасность полета, заявил корреспонденту "Кавказского узла" работавший в 1993 - 2000 гг. начальником смен на складе ГСМ сочинского аэропорта Игорь Горбунцов

"Ни для кого не секрет, что частные авиакомпании экономят на топливе. Чем меньше расход топлива, тем больше денег остается в авиакомпании. Экономия на топливе - одна из составляющих бизнеса в авиации", - пояснил Горбунцов.

По его словам, "судя по тому, как горел самолет, топлива было достаточно, чтобы долететь до запасного аэропорта". "Посмотрим, что решит комиссия. Единственно хочу сказать, что российские пилоты в таких сжатых экономических рамках становятся настоящими асами. И только на их высоком профессионализме и держится российская современная авиация. Если даже в таких погодных условиях пилот смог посадить самолет, то это, конечно, показатель высокого класса", - заявил Игорь Горбунцов.

При этом он указал на недопустимость рисковать ради прибыли авиакомпаний жизнями и здоровьем пассажиров. "Пассажиры должны быть уверены, что обеспечены всем и созданы все условия для безопасных полетов", - уверен он.

МАК рассказал о расследовании инцидента

Межгосударственный авиационный комитет приступил к расшифровке черных ящиков самолета Boeing, загоревшегося в аэропорту Сочи, сообщил сегодня МАК.

"Обнаруженные бортовые самописцы доставлены в научно- технический центр МАК. Состояние самописцев удовлетворительное. Считывание информации показало, что запись аварийного полета имеется как на параметрическом, так и на звуковом самописцах. Специалисты МАК приступили к расшифровке и анализу записи", - говорится в сообщении на сайте комитета.

По данным МАК, "уведомления об авиапроисшествии направлены в Национальный комитет по безопасности на транспорте США, как государства - разработчика и изготовителя воздушного судна, и управление по расследованию авиапроисшествий Великобритании, так как самолет зарегистрирован в заморской территории Великобритании - Бермудах".

В рамках комиссии созданы летная, инженерно-техническая и административная подкомиссии, а также рабочие группы метеообеспечения, управления воздушным движением, аэродромного обеспечения, которые работают по своим направлениям, подчеркивается в сообщении. "Комиссией завершено составление кроков (схемы) места происшествия. Проводятся подготовительные мероприятия по эвакуации воздушного судна и его фрагментов", - отметил МАК, указав, что работает в тесном взаимодействии с МЧС и Следственным комитетом России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей" УК России, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте СК России.

По данным ведомства, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат следкома. "Уголовное дело будет расследовано Главным управлением по расследованию особо важных дел", - отмечается в сообщении.